Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ

Телеведущая Лера Кудрявцева проводит новогодние каникулы в Арабских Эмиратах. Звезда НТВ показала, как ее умница и красавица Маша строит замки на песке. Известная телеведущая вместе с супругом воспитывает дочь. Трехлетняя Маша растет умной и рассудительной девочкой. Лера Кудрявцева часто снимает милые видео с дочерью у которой есть собственная армия поклонников. Рождественские каникулы семья проводит в ОАЭ. Звездная мама поделилась в своем Instagram видео с пляжа, она вместе с дочкой строит замки из песка. Рассудительная девочка в забавном купальнике, рассказывает своей маме о секретах строительства прочных сооружений. Для того, чтобы замок был крепким, песок нужно смешивать с водой. «У Марии Игоревны даже на отдыхе дел невпроворот», - отметила Кудрявцева. Подписчики телеведущий умилились забавной малышке и оставили сотни сердечек и сообщений под постом. «Такая кнопка😍 и купальник красивый», «Я безумно влюблена в этого смышленого ребенка, Машенька прелесть🔥❤️», «Ваша малышка не по годам развита !!! 🔥🔥🔥», «Слушать Машеньку — одно удовольствие», «Мария Игоревна всегда при делах, большая молодец!», пишут поклонники. Напомним, что телеведущая счастлива в браке с хоккеистом уже более 8 лет, в 2018 году у пары родилась дочь, девочка появилась на свет благодаря процедуре ЭКО. Также у Леры Кудрявцевой есть взрослый сын, у него своя семья.