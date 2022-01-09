Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита Милявская негативно высказалась о платных челенджах

Лолита Милявская негативно высказалась о платных челенджах
Певица Лолита Милявская в ужасе, на сколько люди глупы. Артистка в Instagram раскритиковала различные челленджи, которые устраивают известные люди, где ставят перед собой цель заработать денег на подписчиках. «Я посмотрела блистательное интервью Ксении Собчак об одной даме, которая устраивает «Марафон желаний». И вспомнила, что мне на почту пришло приглашение, чтобы вы поучаствовали в неком челлендже и заплатили мне по одному доллару. Челлендж связан с интервальным голоданием и похудением. Я вас прошу. Будьте взрослыми людьми. Чудес не так много на свете. Любой вид голодания может быть прописан только врачами. Как увидите челлендж за доллар, то пусть вас жаба задушит», сказала Лолита Милявская.
Лолита Милявская Как отметила певица, она поздравляет всех с праздниками. «Всех с Рождеством и с выходными. Берегите себя, верьте в чудеса, но помните, что чудес не бывает. Или бывают, когда вы посвящаете много времени развитию и определяете долгосрочные цели в жизни», — заявила Лолита. Напомним, что в последнее время в моде стало так называемое «инфоцыганство». Звезды с помощью сомнительных психологических тренингов пытаются заработать денег на своих поклонниках.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Можно ли жечь и рвать фотографии
Можно ли жечь и рвать фотографии
Внук Пугачевой нокаутировал Панина: "Сделал то, что хотела сделать давно вся Россия"
Внук Пугачевой нокаутировал Панина: "Сделал то, что хотела
Екатерина Стриженова показала, каких экзотических рыб наловила в Индийском океане
Екатерина Стриженова показала, каких экзотических рыб наловила в
Лолита Милявская негативно высказалась о платных челенджах
Лолита Милявская негативно высказалась о платных челенджах
В Китае сгорел российский лайнер
В Китае сгорел российский лайнер
Ольга Бузова похвасталась своей попкой
Ольга Бузова похвасталась своей попкой
Вера Брежнева раскрыла свое детское прозвище
Вера Брежнева раскрыла свое детское прозвище
Инсайдер: про дату релиза Hogwarts Legacy, мультиплеер в игре и скорый показ
Инсайдер: про дату релиза Hogwarts Legacy, мультиплеер в игре и
Солнце в соединении с Венерой 9 января 2022 года: главные опасности этого дня
Солнце в соединении с Венерой 9 января 2022 года: главные опасности
Криптостартап MoonPay купил NFT CryptoPunk за 900 ETH
Криптостартап MoonPay купил NFT CryptoPunk за 900 ETH
Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан
Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан

Топ на сегодня

Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
"Благодарность": помогавшую казахстанским протестующим блогершу ограбили мародеры
"Благодарность": помогавшую казахстанским протестующим
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного стейблкоина
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для

Еще по теме

Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)
Лолита начала искать себе место на кладбище
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
Лолита Милявская призналась, как феноменально похудела