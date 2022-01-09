Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ловить китов и дельфинов на продажу запретили

Ловить китов и дельфинов на продажу запретили

Тема: Какие законы вступают в силу


00:47  Автор: Евгения Филиппова



В России запретили промышленный и прибрежный вылов китообразных, включая дельфинов, китов, косаток, белух и морских свиней. Такой закон от 30 декабря 2021 года №486 вступает в силу 10 января.

Напомним, что по общему правилу добывать морских животных можно по квотам, выданным Росрыболовством. Новый закон вводит запрет на промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных. Кроме этого, он позволяет ограничивать вылов морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ вплоть до запрета добывать отдельные виды животных.

Такое решение — шаг вперёд, так как теперь запрет добывать китообразных в промышленных целях закреплён в национальном законодательстве, а не только в международных договорах, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.  

«А следующий шаг — запретить вылов морских млекопитающих в так называемых культурно-просветительских целях. Это обязательно нужно сделать, так как такой вылов становится ширмой для циничного, жестокого, но очень доходного бизнеса. Это причина возникновения китовой тюрьмы в Приморье — там тоже вылавливали белух и косаток якобы в культурно-зрелищных целях», — сказал он ранее «Парламентской газете».

Группа депутатов, включая Владимира Бурматова, уже внесла в Госдуму законопроект (№40333-8), который запрещает добычу китов, дельфинов и морских свиней в культурно-просветительских целях.

После Нового года придётся закрыть многие цирки?


Напомним, что «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморском крае обнаружили в 2018 году. В вольерах содержали около сотни косаток и белух, возможно, предназначенных для продажи за границу. Были возбуждены дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Президент Владимир Путин обратил внимание на сложившуюся ситуацию и поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с учёными решить судьбу морских млекопитающих. Животных выпустили несколькими партиями в Охотское и Японское моря.

Судя по данным GPS-трекеров, прикреплённых к млекопитающим по предложению депутатов, узники «китовой тюрьмы» сумели адаптироваться на воле, рассказывал Владимир Бурматов. 30 декабря Генпрокуратура сообщила, что плавучие конструкции, где содержали белух и косаток, демонтировали.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#рыболовство #животные


729
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Можно ли жечь и рвать фотографии
Можно ли жечь и рвать фотографии
Внук Пугачевой нокаутировал Панина: "Сделал то, что хотела сделать давно вся Россия"
Внук Пугачевой нокаутировал Панина: "Сделал то, что хотела
Екатерина Стриженова показала, каких экзотических рыб наловила в Индийском океане
Екатерина Стриженова показала, каких экзотических рыб наловила в
Лолита Милявская негативно высказалась о платных челенджах
Лолита Милявская негативно высказалась о платных челенджах
В Китае сгорел российский лайнер
В Китае сгорел российский лайнер
Ольга Бузова похвасталась своей попкой
Ольга Бузова похвасталась своей попкой
Вера Брежнева раскрыла свое детское прозвище
Вера Брежнева раскрыла свое детское прозвище
Инсайдер: про дату релиза Hogwarts Legacy, мультиплеер в игре и скорый показ
Инсайдер: про дату релиза Hogwarts Legacy, мультиплеер в игре и
Солнце в соединении с Венерой 9 января 2022 года: главные опасности этого дня
Солнце в соединении с Венерой 9 января 2022 года: главные опасности
Криптостартап MoonPay купил NFT CryptoPunk за 900 ETH
Криптостартап MoonPay купил NFT CryptoPunk за 900 ETH
Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан
Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан

Топ на сегодня

Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
"Благодарность": помогавшую казахстанским протестующим блогершу ограбили мародеры
"Благодарность": помогавшую казахстанским протестующим
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного стейблкоина
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для

Еще по теме

Добычу китов и дельфинов хотят запретить
Вылов китов и дельфинов предложили запретить
Экспорт китов и дельфинов из России запретят на полгода
В Приморье демонтировали «китовую тюрьму»