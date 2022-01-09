Ловить китов и дельфинов на продажу запретили

Тема: Какие законы вступают в силу

00:47 Автор: Евгения Филиппова

В России запретили промышленный и прибрежный вылов китообразных, включая дельфинов, китов, косаток, белух и морских свиней. Такой закон от 30 декабря 2021 года №486 вступает в силу 10 января.

Напомним, что по общему правилу добывать морских животных можно по квотам, выданным Росрыболовством. Новый закон вводит запрет на промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных. Кроме этого, он позволяет ограничивать вылов морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ вплоть до запрета добывать отдельные виды животных.

Такое решение — шаг вперёд, так как теперь запрет добывать китообразных в промышленных целях закреплён в национальном законодательстве, а не только в международных договорах, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«А следующий шаг — запретить вылов морских млекопитающих в так называемых культурно-просветительских целях. Это обязательно нужно сделать, так как такой вылов становится ширмой для циничного, жестокого, но очень доходного бизнеса. Это причина возникновения китовой тюрьмы в Приморье — там тоже вылавливали белух и косаток якобы в культурно-зрелищных целях», — сказал он ранее «Парламентской газете».

Группа депутатов, включая Владимира Бурматова, уже внесла в Госдуму законопроект (№40333-8), который запрещает добычу китов, дельфинов и морских свиней в культурно-просветительских целях.

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Напомним, что «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморском крае обнаружили в 2018 году. В вольерах содержали около сотни косаток и белух, возможно, предназначенных для продажи за границу. Были возбуждены дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Президент Владимир Путин обратил внимание на сложившуюся ситуацию и поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с учёными решить судьбу морских млекопитающих. Животных выпустили несколькими партиями в Охотское и Японское моря.

Судя по данным GPS-трекеров, прикреплённых к млекопитающим по предложению депутатов, узники «китовой тюрьмы» сумели адаптироваться на воле, рассказывал Владимир Бурматов. 30 декабря Генпрокуратура сообщила, что плавучие конструкции, где содержали белух и косаток, демонтировали.

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#рыболовство #животные

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