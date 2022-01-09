Лунный день сегодня 9 января 2022 года

Вадим Карасев

Лунный календарь всегда на страже вашего успеха. И сегодня астрологи советуют всем нам быть осторожнее, ведь ночное светило сулит немало проблем и неприятных неожиданностей.

Соединение Солнца и Венеры означает, что сегодняшний день входит в число самых опасных в январе. Возможна не мотивированная ничем потеря энергии. Воскресный день хочется провести в спокойствии, но вместо умиротворения многие ощутят нервозность и уныние. Астрологи советуют не убегать от проблем — это только усложнит ситуацию.

Фаза Луны: начинается 8 лунный день. Луна продолжает расти в Овне, поэтому многим из нас захочется заняться какими-то активными делами. Этого лучше не делать, сохранив силы на завтра, ведь завтра сильная Луна все еще будет находиться в этом Знаке.

Магнитные бури 9 января: активность Солнца будет сегодня крайне низкой. Возникновение магнитной бури маловероятно.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

наведение порядка;отдых;общение с близкими;мысли о будущем.шопинг;осуждение;уныние.

Сегодня стоит привести в порядок свой дом и рабочее место. Особенно актуально это для тех, кто работает дома. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют провести энергетическую чистку, убравшись в кладовых, подвале, на чердаке, разобрать хлам на балконе. Наступает благоприятное время, чтобы выбросить все ненужное. Полезной будет перестановка мебели. Если вы почувствуете, что сил на какие-то дела не хватает, лучше за них не браться. Также в день правления Луны в огненном Знаке не стоит делать влажную уборку.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

Под влиянием Овна нам всем хочется выглядеть свободно и ярко. Чувствовать себя уверенно и видеть восхищение в глазах окружающих помогут яркие тона в одежде. Также они поднимут настроение. Металлические оттенки отлично дополнят образ и создадут нужное впечатление. Уместными окажутся яркие принты на одежде.

Из украшений лучше отдавать предпочтение изделиям из дерева. Они успокоят нервы и восстановят часть сил. Из минералов можно отдать предпочтение тем, которые очищают сознание от негатива: аксиниту, белому кварцу, аквамарину.

Деньги и карьера в 8 лунный день

Луна в Овне усиливает работоспособность, но аспект Солнца и Венеры нивелирует это воздействие. Мысли и желания будут нечеткими, что неблагоприятно скажется на ведении дел и рабочих вопросах. В целом продуктивность существенно снизится. Главное — не заниматься слишком динамичными и сложными проектами.





Поиск решений сложных задач и исправление ранее допущенных ошибок пройдут очень неудачно. Если есть возможность — сделайте этот день выходным. Астрологи советуют сегодня не заниматься шопингом. Также не желательно давать деньги в долг, общаться с токсичными людьми.

Любовь и общение 9 января

Астрологи советуют уделить внимание общению с родственниками и второй половинкой. Настало время найти решения проблем. Умение помогать друг другу напрямую повлияет на отношения в этот воскресный день. Что касается отношений, которые только что начались, то их может испортить весточка из прошлого. Не нужно бояться открывать все карты. Так вы избавите себя от неприятностей.

Непонятная усталость и уныние могут послужить причиной снижения продуктивности в любовной сфере. Если есть возможность, не назначайте на сегодня свиданий. Если они уже были назначены ранее, будьте максимально доброжелательными. То же самое касается абсолютно незнакомых вам людей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Даже те, кто все последние дни отдыхал, могут почувствовать странную усталость. Это не повод думать, что все каникулы или выходные дни прошли без толку. Это происки Луны, с которыми стоит просто смириться.

Этот день является временем прощения. Астрологи советуют перестать осуждать себя и окружающих. Настало время принять себя и своих близких. Всем, кто боится холода, сегодня рекомендуется одеваться по погоде и держать ноги в тепле. Что касается физических нагрузок, то от них лучше отказаться.