Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым

Артист Максим Галкина рассказал, почему никогда не пойдет на КВН. Несколько лет назад шоумен принял участие в съемках КВН. Артист оценивал выступления членов команд. Однако стиль судейства не понравился Александру Маслякову. 45-летний Максим Галкин принял участие в шоу Азамата Мусагалиева. В рамках проекта он делился постыдными историями о себе. Одна из них оказалась связана с Клубом веселых и находчивых. Оказывается, что вход на юмористическую программу ему уже давно закрыт. Причина — неловкая ситуация во время судейства. Галкин поставил одному из игроков тройку в 2001 году.Максим Галкин «Я хорошо помню эту тройку! До сих пор шлейф ее тянется. С тех пор Масляков никогда меня не пригласил в жюри КВН. Не только команда закончила, но и я свои отношения с КВН. Александр Васильевич устроил мне нагоняй в антракте, мол, как ты мог! Я: «Простите, думал, что вы меня пригласили судить». Мне не понравилось выступление, и я поставил то, что они заслужили. Оказывается, нельзя было так. С тех пор как-то у нас не складывается. Хотя я с большим уважением к КВН. Не важно, бывает. Может быть, я не понял правила игры…» — рассуждал Галкин в YouTube-шоу «Я себя знаю!» К слову, у Галкина давно прохладные отношения с семьей Масляковых. Однажды звезда заявил, что сын Александра Васильевича может пока похвастаться только громкой фамилией. «Они обиделись, но лично у меня не было конфликта. В ходе одного давнего эфира Масляков-младший мне что-то сказал, я ему что-то ответил. Но зачем тут обижаться? Причем родители в итоге обиделись за него, я ведь старших никак не трогал», — говорил он Басте.