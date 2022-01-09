Можно ли жечь и рвать фотографии

Вадим Карасев

Фотографии уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, ведь на них запечатлены важные моменты. С фотографиями связано множество примет и суеверий, многие из которых помогают сохранить удачу и хранить снимки правильно.

Распечатанные фотографии хранят энергетику человека или людей, которые запечатлены в кадре. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, можно ли избавляться от снимков, сжигая или разрывая фотокарточки. Эти знания пригодятся тем, кто не хочет навредить ни себе, ни близким.

Рвать фотографии: почему это опасно

Считается, что фотография, на которой изображен человек, обладает собственной энергетикой, поэтому к снимкам относятся столь трепетно. Их бережно хранят в фотоальбомах, вешают на стены в рамках и всячески оберегают от негативного воздействия внешних факторов: света, пыли, грязи. Однако порой фотографии подвергаются порче: их рвут или сжигают в порыве сильных чувств.

Рвать фотографии — к беде. Именно так отзываются специалисты в области биоэнергетики о столь варварском методе уничтожения снимков. Разрывая фото, мы нарушаем целостность энергетики, и такое воздействие отрицательно сказывается как на том, кто изображен на снимке, так и на человеке, решившем разорвать фото.

Существует поверие о том, что, разрывая фотографию, человек навсегда меняет свою судьбу, вычеркивая изображенного на фото человека из жизни, но при этом не давая себе шанса на счастливое будущее. Нарушая энергетику снимка, человек берет часть негатива на себя, разделяя незавидную участь с тем, кто запечатлен в кадре.

Тем не менее от фотографий порой нужно избавиться, и сделать это можно с помощью огня. Однако просто жечь фотокарточки нельзя — для этого существует определенный ритуал. Его соблюдение поможет утилизировать ненужные фото и не навредить никому.

Как правильно избавляться от фотографий

Перед тем, как сжечь фотографии, их нужно тщательно пересмотреть, ведь пути назад не будет. Решившись на утилизацию, важно сложить снимки в стопку изображениями вниз, а затем обернуть темной материей и убрать на несколько дней в темное место.

По истечении этого срока фотографии достают и сжигают, не переворачивая. Лучше всего делать это на специальном подносе, пересыпая каждую фотографию солью, а весь пепел затем тщательно смести и вынести из дома. Лучше всего пепел закопать, но если нет такой возможности, то его можно развеять по ветру или рассыпать у корней старого высохшего дерева.