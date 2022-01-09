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"Нас держат в плену": Даню Милохина не пустили на Украину

"Нас держат в плену": Даню Милохина не пустили на Украину

20-летний Даня Милохин попал в неприятную историю. Популярного тиктокера не пустили на территорию Украины, сообщает Teleprogramma.pro.

О случившемся Даня Милохин с юмором сообщил в Stories. "Мы прилетели в Киев, нас держат в плену", - заявил тиктокер.

Звезда при этом написал слово "памагите", комментируя свое видео. Позднее он опубликовал еще один ролик. "Чуваки. Меня не впустили. Я – враг. Нас обратно развернули", — отметил Милохин.

Как писал NEWSTES, ранее Евгения Медведева раскрыла, как целуется Даня Милохин.

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По материалам: uposters.ru

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