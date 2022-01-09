Новая игра The Coalition на Unreal Engine 5 в активной разработке





Если верить ранее появлявшейся информации от инсайдеров, студия The Coalition, которая ответственна за серию Gears of War, сейчас занимается разработкой некого проекта на Unreal Engine 5. Эта игра пока не была анонсирована, но она должна выйти в 2023 году, тогда как новая часть Gears выйдет не раньше 2024-2025 года.

Энди Маккензи из The Coalition в своем профиле на LinkedIn сообщил, что разработка новой игры в активной стадии:

Последние 7 месяцев я работаю дизайнером основного геймплея в Unreal Engine 5 над одним из наших новых проектов! Это потребовало тонны самообучения с моей стороны и большого доверия со стороны студии, поскольку я никогда раньше не выпускал игру, работающую на Unreal Engine. Рад сообщить, что пока все идет отлично. В свою очередь, это снова разожгло желание освоить новые навыки и заставило меня пройти курсы по анимации персонажей и 2D/3D-искусству для развлечения.

Напомним, что студия The Coalition помогала команде Epic Games с оптимизацией технодемки «Матрица» до приставок Xbox Series X | S.