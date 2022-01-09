Новый трейлер мультиплеера CrossfireX показывает оружие и карты





Игра CrossfireX должна выйти на приставках Xbox One и Xbox Series X | S примерно через месяц — 10 февраля 2022 года. Разработчики делятся подробностями не только о сюжетной кампании игры, но и демонстрируют мультиплеер.

Ниже можно посмотреть новый трейлер мультиплеера CrossfireX, посвященный разнообразию оружия и карт, которые ждут игроков. Напомним, что мультиплеер CrossfireX будет распространяться по условно-бесплатной модели, тогда как за сюжетную кампанию (разработанную студией Remedy) нужно будет заплатить.

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Ранее в сети уже появились первые превью по сюжетной кампании CrossfireX, и критики оказались не в восторге от того, что предлагают разработчики.