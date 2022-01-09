Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 января 2022 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз поможет вам понять, какой будет энергетика чисел в это воскресенье. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы преодолеть препятствия на своем пути, которых сегодня может быть немало.

Проблемы могут возникнуть из-за негативного аспекта Венеры и Солнца. Остается лишь надеяться на то, что числа помогут нивелировать проблемы. Старайтесь больше общаться с искренними людьми и остерегаться тех, кто постоянно манипулирует другими и проявляет негатив и агрессию.

Число-покровитель 9 января 2021 года

Чтобы узнать, будут нам помогать числа или же они, наоборот, усилят отрицательное воздействие планет, нужно понять, какое число будет у руля. Для этого нужно сложить все цифры текущей даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 7: 9+0+1+2+0+2+2+7=23. 2+3=5.

Сегодня у руля Пятерка, а это число в нумерологии олицетворяет золотую середину. Это значит, что многие неурядицы, которые будут посылать нам планеты и звезды, обернутся для нас чем-то хорошим. Многие из нас смогут без особого труда преодолеть проблемы. Главный символ этого дня — зеркало. Оно олицетворяет собой двойственность плохого и хорошего. Мы сможем преодолеть предстоящие нам испытания, если останемся уверенными в себе.





События 9 января из прошлого

9 января 1792 года был заключен Ясский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну. Пятерка любит, когда люди находят возможность закопать топор войны. Не бойтесь просить прощения друг у друга.

9 января 1932 года в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики обнаружен богатейший клад, датируемый 13 веком. Вы тоже сегодня можете найти свой «клад». Не обязательно это будет что-то материальное. Не исключено, что вы повстречаете сегодня будущую любовь.

9 января 1923 года был совершен первый полет на гироплане. В этот же день 1941 года был осуществлен первый полет тяжелого четырехмоторного бомбардировщика Ланкастер. Это отличное время для непродолжительных поездок.

9 января 2007 года была представлена первая версия известного на весь мир смартфона iPhone. Это удачный день для покупки техники.

Советы нумерологов на это воскресенье

Старайтесь быть беспристрастными в отношениях с любым человеком. Справедливость должна править миром.

Если вы хотите кому-то понравиться, подходите к общению с противоположным полом с креативом, с претензией на уникальность. Удивите человека, чтобы расположить его к себе.

Пренебрежительное отношение к обязанностям приведет к большим проблемам. Старайтесь не забывать о своих обещаниях. Очень полезно будет заниматься теми делами, в которых вы максимально компетентны.

Записывайте любые новые идеи, которые посетят вас сегодня. Не приступайте пока что к их реализации, потому что сил будет слишком мало. Для этого скоро наступит благоприятное время.

Постарайтесь забыть про слово «хочу». Это не лучший день для спонтанных покупок. Они могут принести вам лишь проблемы.

Самая негативная человеческая черта 9 января — цинизм. Старайтесь поступать правильно, по совести, а также вести себя благопристойно в любой ситуации.

Талисманы удачи на 9 января

Главный талисман на этот день — руна Иса. Она означает «лед». Ее можно нарисовать на теле либо поставить на рабочий стол компьютера или телефона. Она защитит вас от ссор и поможет найти кратчайший путь к спокойствию, умиротворению. Вот как она выглядит:





Аквамарин. Этот камень открывает в человеке только лучшие черты, не давая негативной энергии звезд и планет повлиять на судьбу. Очень хорошо данный минерал чувствует себя в сочетании с украшениями из платины.