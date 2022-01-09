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Ольга Бузова похвасталась своей попкой

Ольга Бузова похвасталась своей попкой
Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась пикантными кадрами.    36-летняя телезвезда продемонстрировала свои пышные ягодицы вслед за коллегами по цеху. Сейчас Бузова вместе с отцом отдыхает в горах Франции, где катается на лыжах. В этом году селебрити как будто устроили негласное соревнование — чьи формы круче. Сначала горячий кадр без купюр неожиданно выложила актриса Дарья Мороз, потом к ней присоединилась Ксения Собчак, запостив снимок из купели в бане. Далее эстафету приняла Настя Ивлеева, показав упругие ягодицы на отдыхе. Тренд решила не пропускать и Ольга Бузова. Правда, сначала певица и телеведущая посоветовалась с подписчиками, стоит ли делиться откровенными кадрами. «Залезла в Инстаграм, смотрю, все выставляют сиськи, попы. Я тоже сняла свою. А теперь вопрос, как вы скажете так и будет: выкладывать или нет?» Судя по тому, что спустя несколько часов Оля таки предъявила ягодицы своим подписчикам, большинство из них поддержали эту идею.
Ольга Бузова показала свою попку На видео телеведущая находится в ванной комнате, и, спустив штаны, демонстрирует упругие формы в красных стрингах. Видео Бузова подписала в излюбленном стиле: «Быть, а не казаться. Для непонимающих: все свое, от слова «все»! В январские праздники многие звезды выбрали для отдыха теплые страны, Ольга же предпочла фешенебельный горный курорт. Певица катается на лыжах, проводит время с друзьями, а также делится радостью от того, что смогла организовать шикарные каникулы и маме, и отцу. Игорь Бузов наслаждается жизнью в шикарном загородном отеле с новой пассией, а мама коротает время на пляже.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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