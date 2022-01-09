Ольга Бузова похвасталась своей попкой

Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась пикантными кадрами. 36-летняя телезвезда продемонстрировала свои пышные ягодицы вслед за коллегами по цеху. Сейчас Бузова вместе с отцом отдыхает в горах Франции, где катается на лыжах. В этом году селебрити как будто устроили негласное соревнование — чьи формы круче. Сначала горячий кадр без купюр неожиданно выложила актриса Дарья Мороз, потом к ней присоединилась Ксения Собчак, запостив снимок из купели в бане. Далее эстафету приняла Настя Ивлеева, показав упругие ягодицы на отдыхе. Тренд решила не пропускать и Ольга Бузова. Правда, сначала певица и телеведущая посоветовалась с подписчиками, стоит ли делиться откровенными кадрами. «Залезла в Инстаграм, смотрю, все выставляют сиськи, попы. Я тоже сняла свою. А теперь вопрос, как вы скажете так и будет: выкладывать или нет?» Судя по тому, что спустя несколько часов Оля таки предъявила ягодицы своим подписчикам, большинство из них поддержали эту идею.Ольга Бузова показала свою попку На видео телеведущая находится в ванной комнате, и, спустив штаны, демонстрирует упругие формы в красных стрингах. Видео Бузова подписала в излюбленном стиле: «Быть, а не казаться. Для непонимающих: все свое, от слова «все»! В январские праздники многие звезды выбрали для отдыха теплые страны, Ольга же предпочла фешенебельный горный курорт. Певица катается на лыжах, проводит время с друзьями, а также делится радостью от того, что смогла организовать шикарные каникулы и маме, и отцу. Игорь Бузов наслаждается жизнью в шикарном загородном отеле с новой пассией, а мама коротает время на пляже.