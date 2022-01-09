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Основатель Signal заявил о зависимости Web 3.0 от централизованных платформ

Основатель Signal заявил о зависимости Web 3.0 от централизованных платформ


Криптограф и основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк раскритиковал зависимость пространства Web 3.0 от централизованных платформ. По его словам, даже при наличии распределенного trustless-консенсуса пользователи вынуждены взаимодействовать и доверять нескольким крупным игрокам.



В статье «Мое первое впечатление от Web3» Марлинспайк отметил, что централизация в эпоху Web 2.0 связана с двумя причинами: пользователи не хотят управлять собственными серверами, а протоколы развиваются гораздо медленнее платформ. 


«Спустя 30 с лишним лет в электронную почту так и не интегрировали криптографию, в свою очередь WhatsApp за год перешел от незашифрованной передачи данных к полностью сквозному шифрованию», — написал он.


По словам Марлинспайка, криптосообщество уделяет мало внимания взаимодействию «клиент-сервер». Он объяснил, что существующие блокчейн-технологии обеспечивают децентрализацию инфраструктуры, однако не дают клиентам в полной мере участвовать в сетевой активности. 


«Все сетевые диаграммы — это серверы, модель доверия — между серверами. Все связано с серверами. Блокчейн спроектирован как сеть равных, но не так, чтобы ваше мобильное устройство или браузер действительно могли быть одними из этих равных», — подчеркнул он.


Основатель Signal добавил, что децентрализованные приложения не могут взаимодействовать с блокчейном на стороне клиента. По его мнению, единственная альтернатива — работать через удаленную ноду. Это влечет за собой проблему — пользователям необходимо доверять поставщикам API вроде Infura и Alchemy.


«Это удивляет меня. Столько труда и сил потрачено на создание распределенного trustless-консенсуса, но практически все клиенты, желающие получить к нему доступ, делают это, просто доверяя ответам этих двух компаний без каких-либо дополнительных проверок», — заявил он.


Криптограф также обратил внимание на NFT. Он отметил, что стандарт ERC-721 предполагает, что в блокчейне хранятся не сами данные, а лишь ссылка на них. Получив доступ к серверу с этой информацией, можно изменить ее по своему усмотрению.


В качестве примера он привел созданный им на блокчейне Ethereum NFT, который меняет вид в зависимости от IP и User Agent клиента, выполнившего запрос. 


Данные: moxie.org.

Марлинспайк рассказал, что через несколько дней после размещения NFT на OpenSea, маркетплейс удалил токен со своей площадки. После этого он пропал из цифровых кошельков основателя Signal. 


Криптограф объяснил, что для отображения пользовательских NFT расширения вроде MetaMask выполняют запросы к API OpenSea. 


«На самом деле MetaMask не делает ничего особенного — это просто представление данных, поставляемых централизованными API. [...] Все это означает, что если ваш NFT удалят с OpenSea, он также исчезнет из вашего кошелька. Функционально не имеет значения, что мой токен находится где-то в блокчейне, потому что кошелек просто использует API маркетплейса для его отображения», — сказал он.


По мнению Марлинспайка, необходимо разработать архитектуру, которая использует криптографию «для распределения доверия», принимая во внимание тот факт, что взаимодействия «клиент-сервер» остаются централизованными. Он также заявил, что индустрии следует работать в направлении упрощения разработки программного обеспечения.


Марлинспайку ответил основатель Ethereum Виталик Бутерин. Он отметил, что сравнивать сервера и ноды не совсем корректно, поскольку последние не обязаны функционировать беспрерывно и бесперебойно. 


Бутерин также подчеркнул, что существуют команды, реализующие решения, направленные на предоставление пользователям альтернативных вариантов доступа к блокчейну. По его словам, со временем даже запуск полной ноды «станет проще и дешевле».



«Поэтому я не вижу технических причин, почему будущее должно быть похоже на текущий статус-кво», — добавил он.


По словам Бутерина, есть ряд факторов, замедляющих исправление существующих проблем — это ограниченность технического и экономического ресурсов, а также сложность имплементации решений в базовый протокол. 


Напомним, в декабре 2021 года Джек Дорси усомнился в будущей децентрализации Web 3.0. По его словам, достижению этой цели помешает сильное влияние венчурного капитала.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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