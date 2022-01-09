Павел Деревянко развлекается со своей бывшей

Актер Павел Деревянко отправился на отдых со своей бывшей женой. Артист поделился с поклонниками совместным снимком с Дарьей Мясищевой, с которой состоял в отношениях более десяти лет. Правда, он тут же оправдался, почему проводит с ней время. Актер обновил страницу в соцсетях, чтобы поздравить поклонников с Рождеством и рассказать про будни. «От души поздравляем каждого из вас со светлым Рождеством! Прекрасный день сегодня!» — сказал Деревянко. А фото с бывшей избранницей и двумя дочками он подписал так, чтобы никто не подумал о возможном примирении пары: «В очередной раз повторяю, что вместе с Дашей мы не живем, но очень дружим и воспитываем двух наших прекрасных дочерей. У каждого из нас есть своя личная жизнь. Мы родные друг другу люди. Как видите, вместе отдыхаем от трудовых будней в Тайланде».Павел Деревянко со своей семьей «Прошу вас не домысливать свои другие видения. Все ровно так, как я говорю, ни больше и не меньше. Девушки, не пишите, что у Дарьи грустные глаза, она абсолютно счастлива и самодостаточна. Спасибо», — добавил он. Подписчики, к которым и обращался 45-летний артист, тут же ответили, что рады теплым отношениям между ним и Дарьей. Кто-то даже называет их высокими. «Вы не обязаны перед нами отчитываться что происходит в вашей жизни. Вы обязаны своим детям и себе быть счастливым и это главное»; «С праздником. Спасибо за позитив. Павел, не оправдывайтесь, всем не угодишь. Главное что в вашей семье взаимопонимание, любовь к детям. С Новым годом!» — пишут в соцсетях поклонники.