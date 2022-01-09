Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Деревянко развлекается со своей бывшей

Павел Деревянко развлекается со своей бывшей
Актер Павел Деревянко отправился на отдых со своей бывшей женой. Артист поделился с поклонниками совместным снимком с Дарьей Мясищевой, с которой состоял в отношениях более десяти лет. Правда, он тут же оправдался, почему проводит с ней время. Актер обновил страницу в соцсетях, чтобы поздравить поклонников с Рождеством и рассказать про будни. «От души поздравляем каждого из вас со светлым Рождеством! Прекрасный день сегодня!» — сказал Деревянко. А фото с бывшей избранницей и двумя дочками он подписал так, чтобы никто не подумал о возможном примирении пары: «В очередной раз повторяю, что вместе с Дашей мы не живем, но очень дружим и воспитываем двух наших прекрасных дочерей. У каждого из нас есть своя личная жизнь. Мы родные друг другу люди. Как видите, вместе отдыхаем от трудовых будней в Тайланде».
Павел Деревянко со своей семьей «Прошу вас не домысливать свои другие видения. Все ровно так, как я говорю, ни больше и не меньше. Девушки, не пишите, что у Дарьи грустные глаза, она абсолютно счастлива и самодостаточна. Спасибо», — добавил он. Подписчики, к которым и обращался 45-летний артист, тут же ответили, что рады теплым отношениям между ним и Дарьей. Кто-то даже называет их высокими. «Вы не обязаны перед нами отчитываться что происходит в вашей жизни. Вы обязаны своим детям и себе быть счастливым и это главное»; «С праздником. Спасибо за позитив. Павел, не оправдывайтесь, всем не угодишь. Главное что в вашей семье взаимопонимание, любовь к детям. С Новым годом!» — пишут в соцсетях поклонники.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Никита Пресняков стыдится смешного боя с Паниным
Никита Пресняков стыдится смешного боя с Паниным
Павел Деревянко развлекается со своей бывшей
Павел Деревянко развлекается со своей бывшей
The Ascent понравилась Филу Спенсеру — он делится скриншотами и проводит в ней много времени
The Ascent понравилась Филу Спенсеру — он делится скриншотами и
Соединенным Штатам предложили создать в Америке аналог ЕС
Соединенным Штатам предложили создать в Америке аналог ЕС
Как гаджеты влияют на энергетику человека
Как гаджеты влияют на энергетику человека
Можно ли жечь и рвать фотографии
Можно ли жечь и рвать фотографии
Внук Пугачевой нокаутировал Панина: "Сделал то, что хотела сделать давно вся Россия"
Внук Пугачевой нокаутировал Панина: "Сделал то, что хотела
Екатерина Стриженова показала, каких экзотических рыб наловила в Индийском океане
Екатерина Стриженова показала, каких экзотических рыб наловила в
Лолита Милявская негативно высказалась о платных челенджах
Лолита Милявская негативно высказалась о платных челенджах
В Китае сгорел российский лайнер
В Китае сгорел российский лайнер
Ольга Бузова похвасталась своей попкой
Ольга Бузова похвасталась своей попкой
Вера Брежнева раскрыла свое детское прозвище
Вера Брежнева раскрыла свое детское прозвище

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного стейблкоина
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Еще по теме

Избранницу Павла Деревянко сравнили с Анджелиной Джоли
Павел Деревянко: «Свадьбу на Бали точно играть не будем»
Павел Деревянко рассказал, как остался без работы
Павел Деревянко похвастался семейным счастьем