Пропавший Илья Глинников нашелся в горах Казахстана

Звезда «Интернов», 37-летний актер Илья Глинниковов после заявления его мамы несколько дней разыскивался в Казахстане. Отправившийся покорять пик Талгар на территории Алматинского заповедника, Илья Глинников обнаружен в горном лагере Алма-Аты после нескольких дней поисков. Департамент по ЧС успокоил родных и поклонников звезды «Интернов», актер жив и здоров. Все эти несколько дней, пока его разыскивали, он мирно жил в специально оборудованном для любителей экстремального отдыха лагере, но не мог сообщить о месте своего пребывания.Илья Глинников «Все эти дни он находился в лагере Туюк-Су в горах Алма-Аты под наблюдением федерации альпинизма Казахстана», — ссылается на Sputnik Казахстан 5-tv.ru. Сейчас Илью Глинникова, а вместе с ним и еще нескольких туристов уже отвезли в Медео, а оттуда в аэропорт, чтобы ближайшим бортом отправить домой. Илья Глинников увлекается альпинизмом, он приехал в Казахстан еще перед Новым годом, чтобы пройти подготовку в лагере и совершить восхождение на вершину. Последний раз он связался с матерью 3 января, сообщив, что все хорошо, продуктов достаточно, чувствует себя хорошо. Уже на следующий день связь с ним пропала, что вынудило родительницу звезды обратиться в МИД России за помощью.