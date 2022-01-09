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Расставить все точки над «и»: обряд для завершения токсичных отношений

Расставить все точки над «и»: обряд для завершения токсичных отношений

Токсичные отношения разрушают жизнь и энергетику, поэтому от них нужно вовремя освобождаться. С помощью действенных обрядов получится обрубить негативные привязки и начать путь к счастливой жизни, полной радостных моментов.


Порой нам на пути попадаются люди, способные отравить жизнь одним своим существованием, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют научиться определять людей с черным потенциалом. В том случае, если токсичные отношения все же затянули в свое болото, важно не паниковать и немедленно искать пути выхода из такой неприятной ситуации. Сделать это можно при помощи проверенных ритуалов: они позволят расставить точки над «и» и обрести столь желанную свободу.

Обряд на освобождение от токсичных привязок

Для проведения обряда потребуются:


черная и белая свечи;
черные нитки;
ножницы;
фотография токсичной личности;
темная ткань;
несколько веток рябины, осины или можжевельника.

Обряд выполняют после заката, располагая предметы на столе, застеленном темной однотонной тканью, которую потом не жалко будет выбросить. Из веточек мастерят подобие человечка, обматывая его нитками, а затем кладут его на фотографию человека, от привязок к которому нужно избавиться. После этого зажигают черную свечу. Всматриваясь в ее пламя, произносят:


«Привязки токсичные обрубаю, черноту из своей души и жизни выжигаю».

Воском капают на веточки, а затем разрезают нити, его связывающие, со словами:

«Себя от пут твоих (имя) освобождаю, свободу и радость жизни ощущаю».

Затем свечу ставят между развалившихся веточек на фотографию. Следом зажигают белую свечу, дают ей разгореться и проходят по всем помещениям дома, приговаривая:

«Белым пламенем черноту выжигаю, свободу и счастье ощущаю. Токсичным привязкам места в моем доме не бывать, горя и страданий мне больше не испытать».

Возвратившись к столу, воском белой свечи заливают фотографию, а затем и пламя черной свечи со словами:


«Душу черную не отбелить. Фату черную снимаю, счастливую жизнь начинаю. Как солнечные лучи земли коснутся, так и токсичные привязки распадутся».

Ткань собирают узлом, оставляя на ней все, что понадобилось для обряда, связывают крепко нитками и выносят из дома. Если есть возможность, то все сжигают, а если нет — относят подальше и выбрасывают на помойку, шепча:

«Горе никому не достается, рассвета в темноте дождется. Как Солнце взойдет, так и морок уйдет».

Домой возвращаются, не оборачиваясь и не произнося ни слова. С утра важно промыть полы, добавив в воду щепотку обычной или четверговой соли. После уборки нужно проветрить помещение, а затем помыться в прохладной воде.

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По материалам: dailyhoro.ru

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