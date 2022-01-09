Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян предупредили об изменении сроков оформления паспортов

Россиян предупредили об изменении сроков оформления паспортов

Министерство внутренних дел России сообщило, что с 1 июля 2022 года изменятся сроки оформления паспортов – теперь это будет происходить в течение пяти рабочих дней. Норма затронет в том числе электронные удостоверения личности.

В пресс-центре МВД уточнили: новые сроки будут действовать вне зависимости от места жительства, места пребывания или фактического проживания гражданина. Не повлияют на них и обстоятельства замены документа.

Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней при подаче заявки по месту жительства. В других регионах новый документ выдадут только за 30 рабочих дней.

Паспорта нового образца могут не иметь отметок о регистрации и расторжении брака, а также о детях – гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста. Необходимы ли такие штампы, отныне будет решать сам гражданин.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан
Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан
Лунный день сегодня 9 января 2022 года
Лунный день сегодня 9 января 2022 года
Банкротство физических лиц
Банкротство физических лиц
Слух: Age of Empires 4 уже тестируется на приставках Xbox
Слух: Age of Empires 4 уже тестируется на приставках Xbox
Игрок представил LEGO-версию консоли Xbox Series X
Игрок представил LEGO-версию консоли Xbox Series X
Россиян предупредили об изменении сроков оформления паспортов
Россиян предупредили об изменении сроков оформления паспортов
Загадка века: На стенах старинного храма нашли изображение велосипедиста — а ведь ему больше 2000 лет
Загадка века: На стенах старинного храма нашли изображение
Ольга Бузова похвасталась, какая она хорошая дочка
Ольга Бузова похвасталась, какая она хорошая дочка
Софья Эрнст в рождественский день посетила шоу Навки и осталась в восторге
Софья Эрнст в рождественский день посетила шоу Навки и осталась в
Стал известен размер Elden Ring на приставках Xbox
Стал известен размер Elden Ring на приставках Xbox
Около 500 часов потребуется на полное прохождение Dying Light 2: Stay Human
Около 500 часов потребуется на полное прохождение Dying Light 2: Stay
Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на Мальдивах
Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на

Топ на сегодня

Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими руками
Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
Вера Брежнева девять лет воздерживается
Вера Брежнева девять лет воздерживается
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic

Еще по теме

Через неделю в Украине стартует выдача новых паспортов
Утвержден закон о сокращении срока оформления загранпаспортов?
Государственная дума сократила срок оформления загранпаспорта до 3-х месяцев
Отныне стать «электроником» может каждый украинец