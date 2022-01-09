Россиян предупредили об изменении сроков оформления паспортов

Вадим Карасев

Министерство внутренних дел России сообщило, что с 1 июля 2022 года изменятся сроки оформления паспортов – теперь это будет происходить в течение пяти рабочих дней. Норма затронет в том числе электронные удостоверения личности.

В пресс-центре МВД уточнили: новые сроки будут действовать вне зависимости от места жительства, места пребывания или фактического проживания гражданина. Не повлияют на них и обстоятельства замены документа.

Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней при подаче заявки по месту жительства. В других регионах новый документ выдадут только за 30 рабочих дней.

Паспорта нового образца могут не иметь отметок о регистрации и расторжении брака, а также о детях – гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста. Необходимы ли такие штампы, отныне будет решать сам гражданин.