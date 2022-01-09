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Сергей Лазарев провел новогодние каникулы с родными в Турции

Сергей Лазарев провел новогодние каникулы с родными в Турции
Певец Сергей Лазарев вместе с детьми, мамой и племянницей отдохнул в Турции, а заодно  выступил с концертом в Белеке. После череды новогодних корпоративов и съемок, Сергей Лазарев повез свою семью подальше от холодов. В турецком Белеке артист вместе с мамой, племянницей Алиной, сыном Никитой и дочерью Анной остановился в одном из лучших пятизвездочных отелей на побережье.
Сергей Лазарев с мамой Семья проводила время активно: Валентина Викторовна играла в мини-баскетбол, дети — в аэрохоккей. Милыми фото и видео Сергей активно делился с подписчиками в Instagram. «Прекрасный Семейный отдых был в Турции! Успел и концерт дать и немного релакснуть! ❤️ чудесная зима  🤩»,  — признался Лазарев. Кстати, в этом году Сергей отправил сына Никиту в первый класс — поэтому после окончания январских каникул мальчик вернется к учебе. Ребенок посещает частную школу и уже делает большие успехи. Кроме того, 7-летний Никита посещает множество спортивных и творческих секций, и при этом не забывает уделять внимание маленькой сестренке.
Анна и Никита Лазаревы «Анечке только три года, поэтому пока у нее все увлечения детсадовские, — рассказывал недавно Лазарев. — Дома любит все повторять за братом. Вдруг попросила у меня телефон — захотела, чтобы был свой. Пока отдал старый Никиты: детский, без приложений, чтобы она просто знала, что у нее есть телефон. Ник заботливый брат, помогает сестренке, у нас уже есть традиция — Никита читает Анюте на ночь сказки».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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