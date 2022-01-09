Слух: Age of Empires 4 уже тестируется на приставках Xbox





В конце прошлого года Age of Empires 4 вышла на PC, и многие игровые издания назвали ее лучшей стратегией 2021 года. Еще в конце прошлого года разработчики говорили о том, что они хотели бы выпустить версию проекта для консолей Xbox. Похоже, такая версия игры действительно готовится к релизу.

Предположение о скором релизе Age of Empires 4 на Xbox сделал новостной канал в Twitter Idle Sloth, который обратил внимание на пост другого пользователя Twitter Aggiornamenti Lumia. Тот указал, что в тестировании находится Project Cardinal, которая может быть игрой Age of Empires 4.

(Speculation) This could be Age of Empires IV being tested on the Xbox 🤔 https://t.co/2Y7v2LjN0M pic.twitter.com/xbEEGCAW8i — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 8, 2022



Напомним, что игра Age of Empires 4 сразу после релиза стала доступна в подписке Game Pass. После этого разработчики заявили, что хотели бы выпустить игру на Xbox, если поймут, как это можно сделать (вероятно, подразумевая управление в игре). Официально Age of Empires 4 для Xbox пока не заявлена.