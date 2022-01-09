Соединенным Штатам предложили создать в Америке аналог ЕС

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эрбард считает, что США следует создать в Западном полушарии аналог Евросоюза. Новое объединение должно сменить Организацию американских государств, которая фактически не функционирует.

Выступая в Аргентине на встрече глав МИД государств Латинской Америки и Карибского бассейна, Эрбард призвал регион к единству.

Мексика предложила США двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС. Организация американских государств (ОАГ) уже очень устарела.

Как сообщал Ruposters, ранее власти Польши допустили, что пойдут по пути Великобритании и покинут Евросоюз, если там продолжат отвергать недавние реформы Варшавы и отрицательное отношение поляков к ЛГБТ-пропаганде.