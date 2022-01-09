Солнце в соединении с Венерой 9 января 2022 года: главные опасности этого дня

Вадим Карасев

Сегодня нас ожидает очень трудный день из-за соединения Солнца и Венеры. Работа сегодня не будет спориться. Многим людям придется пережить трудности и потерю мотивации.

Ознакомьтесь с другими опасными днями января, чтобы знать, какие сферы жизни будут под угрозой. Помните о том, что удача сопутствует осторожным и предусмотрительным людям.

Чем опасен этот день

Соединение — весьма напряженный аспект, который раскрывает только плохие стороны планет и Солнца. Из-за того, что в сегодняшнем соединении участвует Венера, проблемы коснутся нашей энергетики. Астрологи сообщают, что главной проблемой дня станет повышенная усталость. Многим покажется, что душа и тело находятся в диссонансе. Мысли наполнятся сомнениями и страхами.

Физическая и интеллектуальная продуктивность резко упадут. Из-за этого осложнится принятие решений. Старайтесь не делать ничего, что могло бы заставить вас устать, потому что силы тоже будут на нуле, как физические, так и интеллектуальные. Венера и Солнце лишат нас внимания, хорошей памяти.

Настроение тоже будет скакать то вверх, то вниз. В голову внезапно могут начать лезть неприятные мысли, воспоминания о чем-то плохом. Определенные группы экспертов уверены в том, что сегодня нас ждут вспышки гнева, ревности и зависти.

Как избавиться от проблем 9 января

Во-первых, постарайтесь ни в коем случае не делать того, что может вас раздражать. Дела, которые вам не нравятся, лучше отложить на другое время. Сегодня лучше как следует отдохнуть.

Не ставьте перед собой новых задач. Попробуйте абстрагироваться от проблем и работы. Если этот день для вас рабочий, займитесь чем-нибудь простым.

Общайтесь с позитивными людьми. Если вы хотите, чтобы ваше настроение было на высоте, не позволяйте себе взаимодействовать с теми, кто вечно во всем сомневается и видит лишь плохое в окружающих событиях.

Если кто-то будет делать вам замечания, постарайтесь не отвечать агрессией. Советы окружающих могут оказаться крайне полезными.

Старайтесь не носить одежду красного цвета. Такой оттенок может спровоцировать рост проблем. Красные вещи лучше убрать в гардероб. Самый лучший оттенок для одежды — зеленый. Он помогает восстанавливать энергетику и обретать силы.