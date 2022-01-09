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Сотрудники СБУ избили координатора казахстанской оппозиции на Украине

Сотрудники СБУ избили координатора казахстанской оппозиции на Украине

На Украине сотрудники национальной Службы безопасности избили координатора казахстанского оппозиционного движения "Демократический выбор" Заманбека Тлеулиева. По его собственному утверждению, на него напали возле дома и угрожали депортировать.

Нападавшие не показывали документы, но Тлеулиев уверен, что это были представители СБУ. Он записал видео, в котором пожаловался на выбитый зуб и требования прекратить политическую деятельность.

В СБУ подтвердили "проведение беседы" с Тлеулиевым, но настаивают на корректности и вежливости своих представителей. Разговор был связан с законностью пребывания в стране некоторых иностранцев.

Как сообщал Ruposters, ранее блогершу из Казахстана, поддержавшую протесты, ограбили мародеры - они вынесли товар из ее магазина на несколько миллионов рублей.

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По материалам: uposters.ru

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