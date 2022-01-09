Создатель Xbox думал при запуске Xbox One, что «все закончено»





К 20-летию Xbox компания Microsoft выпустила 6-серийный документальный фильм, который крайне рекомендуется к просмотру всем, кто интересуется игровым направлением американской корпорации. В этом фильме есть некоторые моменты, которые ранее не появлялись в прессе, при этом рассказывают о них непосредственные участники тех событий.

После выхода фильма некоторые люди, причастные к Xbox, в Twitter время от времени вспоминают о тех или иных событиях, которые в нем затрагиваются. Так, один из «отцов Xbox» Шеймус Блэкли в Twitter вспомнил свои ощущения от запуска Xbox One. По его словам, в момент запуска Xbox One он «боялся, что все закончилось», подразумевая провальный старт консоли.

There was a moment, at the Xbox One launch, when I feared it was over. Honestly. — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) January 8, 2022



Напомним, что игровая приставка Xbox One вышла на рынок в 2013 году. Еще до ее выхода в продажу, был уволен глава Xbox Дон Мэттрик, который хотел реализовать в игровой приставке Xbox One концепцию «все развлечения в одном месте», предлагая не только игры, но и ТВ, сериалы, фильмы.