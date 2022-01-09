Таро-прогноз на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Вадим Карасев

Начать Новый год на позитивной ноте и не упустить ничего важного помогут советы карт Таро. Прогноз, выполненный на первую рабочую неделю января, поможет Знакам Зодиака обрести уверенность в завтрашнем дне и воплотить смелые мечты.

Первая рабочая неделя — ответственное время, когда важно войти в ритм и избежать досадных промахов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, как будут развиваться события, познакомившись с советами старших Арканов. Их толкование поможет выстроить правильную стратегию и привлечь позитивные перемены.

Овен





Рабочая неделя будет не самой простой для Овнов. Карта «Башня» в раскладе служит предупреждением. По ней Овнам нельзя жить стереотипами и полагаться на то, что ситуация разрешится сама собой. Настало время активных действий и принятия самостоятельных решений, способных изменить жизнь и судьбу.

Аркан «Маг» приветствует активность, и Овнам важно взять себя в руки, чтобы не упустить новых перспектив. Середина недели будет насыщенной на события, и новые идеи помогут обрести успех. Овнам стоит записывать все, что придет в голову, чтобы выбрать наиболее актуальные идеи для воплощения их в жизнь.

По карте «Повешенный» Овнам предстоит изменить свои планы. Аркан описывает ситуацию, когда дальнейшее выполнение запланированных задач невозможно, и настает время для плана «Б». Лучшим выходом из сложившейся ситуации будет переключение внимания — так Овны не потеряют драгоценного времени и займутся решением второстепенных задач.

Телец





Аркан «Башня» открывает неделю, указывая Тельцам на то, что их положение небезопасно. Мнимая стабильность вот-вот рухнет, обнажая голую правду, и в такое время важно оставаться в состоянии покоя, чтобы не совершить опрометчивых поступков, ведущих в тупик.

По карте «Смерть», которая следует за первым Арканом, Тельцам предстоит закрыть двери прошлого и оставить в нем все, что больше не актуально. Карта не сулит неприятностей в том случае, если строить новые планы и отказаться от переживаний по прошедшим событиям.

В конце недели карта «Императрица» сулит Тельцам благоприятное время для общения с семьей и близкими людьми. Общение должно быть позитивным, чтобы восстановить гармонию в отношениях и заручиться поддержкой от тех, кто дорог сердцу.

Близнецы





Аркан «Повешенный» призывает Близнецов отказаться от активных действий в пользу размышлений. Карта описывает ситуацию тупика, выбраться из которого поможет переосмысление сделанных шагов и поиски путей исправления сложившихся обстоятельств.

«Смерть» в раскладе — карта, указывающая Близнецам на то, что они стоят на пороге новой жизни. Перемены уже близко, и к ним нужно быть готовыми: с легкостью отпускать прошлое, учитывая допущенные ошибки, чтобы в будущем не подвергать себя напрасным рискам.

Аркан «Императрица» говорит о возможности положиться на судьбу и какие-то время неспешно плыть по течению. Карта сулит рост и зарождение нового, а значит, события развиваются в верном направлении.

Рак





По карте «Дурак» Ракам стоит быть осмотрительными. Неверные шаги или решения могут негативно отразиться на делах и репутации, поэтому каждое действие должно быть взвешенным и осознанным.

Аркан «Колесница» призывает Раков не бояться активных действий, которые могут привести к триумфу. Совет карты в раскладе — не переоценить своих возможностей и отказаться от рисков, если они не гарантируют новые успехи.

По карте «Луна» Ракам нужно опасаться повышенной эмоциональности, которая может привести к проблемам. Аркан указывает на необходимость взять себя в руки и противостоять страхам, мешающим принимать верные решения.

Лев





Аркан «Маг» открывает неделю, призывая Львов не бояться активности. По этой карте нет причин для беспокойства — дела пойдут в гору, если использовать полученные ранее знания и выбирать свой путь к счастью, не действуя стереотипно.

По карте «Император» Львам важно полагаться на логику и доводы разума. Верно принятые решения и непредвзятое отношение к окружающим помогут завоевать отменную репутацию и добиться новых успехов.

«Верховная жрица» в раскладе — карта, призывающая Львов не паниковать и не торопиться с принятием ответственных решений. По этому Аркану важно выжидать и доверять интуиции, чтобы в нужное время активно приняться за дела и быстро достичь новых побед.

Дева





Аркан «Иерофант» указывает на рост доверия, что может означать крепкую дружбу или создание семьи. По этой карте Девам важно оставаться честными и непредвзятыми, чтобы принять верные решения и обрести счастье.

По карте «Звезда» Девам важно принимать мудрые решения и не останавливаться, выбрав себе цель. Аркан сулит благоприятное разрешение сложных ситуаций, если оставаться в гармонии с собой и внешним миром.

Карта «Умеренность» символизирует путь к благополучию, однако Девам важно помнить о том, что спешка и необоснованный риск могут привести в тупик. Размеренность и внимание к интуиции помогут прийти к личному успеху.

Весы





Аркан «Звезда» указывает Весам на то, что неделю не нужно начинать с тяжелого труда, чтобы не переутомиться. По этой карте путь к новым успехам будет легким, если ставить перед собой конкретные задачи и не спешить.

По карте «Сила» Весы смогут совершить рывок и преодолеть препятствия. Карта сулит освобождение от проблем, если не бояться ответственности и принимать взвешенные решения, действуя согласно доводам разума.

Аркан «Дурак» предупреждает Весов о том, что их положение будет небезопасным. В конце недели события могут развиваться стремительно, и к ним нужно быть готовыми. Это значит, что даже в период затишья нужно оставаться собранными и ответственными.

Скорпион





Аркан «Отшельник» говорит о необходимости уединиться, чтобы еще раз свериться с планами, восполнить запас сил, и уже после этого приниматься за дела. Подготовка будет важной составляющей будущих успехов.

Аркан «Император» предвещает рост в деловой среде, а значит, Скорпионам нужно сосредоточиться на решении вопросов, связанных с финансами, карьерой и бизнесом. Достичь успехов будет проще, если действовать логично и не спешить с выводами.

Карта «Маг» призывает Скорпионов в полной мере пользоваться своими талантами и полученными знаниями, чтобы достичь новых вершин. Важное правило — действовать смело и не бояться новшеств, способных упростить работу.

Стрелец





Карта «Мир» сулит спокойное и гармоничное начало недели, когда Стрельцы смогут определиться с целями и восстановить силы. Умение отказываться от пагубных привычек и воспитание лучших черт характера приведут к новым победам.

Аркан «Маг» указывает на возможность найти свой собственный путь к успеху. Эксперименты и обоснованный риск помогут Стрельцам выйти из тени конкурентов и предложить миру нечто особенное.

В конце недели Стрельцам по карте «Влюбленные» придется принять непростое решение. Изменить его не получится, поэтому действовать сгоряча или идти на поводу у постороннего мнения не стоит — выбирать нужно сердцем.

Козерог





Карта «Звезда» открывает неделю, указывая Козерогам на то, что путь чист. По этому Аркану нельзя сворачивать с выбранного пути и спешить, и тогда не составит труда достичь нужных вершин, а также привлечь позитивные перемены.

По карте «Колесо фортуны» Козероги должны быть готовы к тому, что события будут развиваться не по плану, и потребуется выдержка, чтобы не совершить оплошностей. Аркан указывает на перемены к лучшему, а значит, паниковать нет смысла.

По карте «Сила» Козероги смогут обрести понимание происходящего и сделать последние шаги к цели. Аркан говорит о том, что важно быть оптимистичными, чтобы страхи и сомнения не стали причиной ошибок.

Водолей





Карта «Императрица» говорит о том, что события будут развиваться в приятном ключе, однако быстрых результатов ждать не придется. Водолеи могут продолжать начатое и не сомневаться в том, что в будущем их ждет достойное вознаграждение.

Аркан «Мир» сулит завершение споров и конфликтов, обретение своего места под солнцем и разрешение проблем. Водолеи смогут достичь новых успехов, если будут оставаться в гармонии с внешним миром.

По карте «Влюбленные» Водолеям предстоит непростая работа. Аркан указывает на необходимость сделать выбор, отменить который не получится. Внимание к деталям и ответственность помогут не ошибиться в столь важном деле.

Рыбы





Аркан «Суд» говорит о том, что Рыбы смогут получить награду за приложенные усилия, а также решить сложные вопросы. Для этого важно поверить в свои силы и действовать честно, чтобы не испортить репутацию и не дать шанса завистникам навредить.

Аркан «Звезда» сулит Рыбам обретение счастья. Можно не сомневаться в том, что были приняты верные решения, и неспешно двигаться навстречу поставленным целям и задачам, не сворачивая с пути.

По карте «Верховная жрица» Рыбам важно обращать внимание на предчувствия, которые помогут вовремя приступить к делам, не ошибиться с принятием ответственных решений и получить награду за свою работу.