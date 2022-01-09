The Ascent понравилась Филу Спенсеру — он делится скриншотами и проводит в ней много времени





В 2021 году на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, в том числе сразу в Game Pass, состоялся релиз игры The Ascent. На релизе проект имел некоторое количество багов, которые потом поправили, и ходят слухи, что в ближайшее время выход игры состоится на Playstation 4 и Playstation 5.

Похоже, что руководителю подразделения Xbox Филу Спенсеру понравилась игра The Ascent. Судя по его профилю на сайте trueachievements, руководитель Xbox уже провел порядка 15 часов в игре. Кроме того, Спенсер делится скриншотами из игры — ниже можно видеть один из них, который он опубликовал на днях.





Отметим, что малое количество игр увлекли Фила Спенсера за последний год на большее количество времени. В ТОПе у него Forza Horizon 5 (около 100 часов), далее стратегия Humankind (около 65 часов), а замыкает тройку Psychonauts 2 (около 35 часов), которую Спенсер назвал лично для себя «Игра года» в 2021 году.

Напомним, что The Ascent — кооперативный экшен в мире киберпанка, который предполагается кооперативное прохождение.

The Ascent

Добро пожаловать на Велес! Вы — подневольный «Асцент Груп», крупнейшей корпорации на планете, которая владеет здесь всем и вся.

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