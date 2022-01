ТОП-5 медитативных игр из Game Pass, чтобы отдохнуть





Не всегда от игр хочется получать челлендж, иногда есть желание запустить игру, чтобы просто отдохнуть — без спешки и лишней суматохи. Для таких моментов в подписке Game Pass есть целый ряд игр, которые позволяют хорошо провести время. Предлагаем наш вариант 5 таких медитативных проектов из Game Pass.

Unpacking

Одно из главных открытий 2021 года — игра Unpacking, которая собрала большое количество наград от разных изданий в разных номинациях, а Eurogamer даже назвал этот проект «Игра года». В Unpacking никуда не нужно спешить — игрок просто раскладывает предметы из коробок по комнатам, тем самым узнавая историю главной героини. Игра проработана до мельчайших деталей, и она отлично подходит для отдыха.

Unpacking

Lake

Еще одна повествовательная игра из Game Pass, в которой чуть больше геймплея, чем в Unpacking, но тоже основное внимание сконцентрировано на истории. Здесь игрокам предстоит развозить письма и посылки по жителям небольшого города, где когда-то жила главная героиня, а сейчас она вернулась в него на пару недель. После выхода в Game Pass игра Lake получила много положительной критики от игроков.

Lake

Exo One

Игру Exo One многие критики назвали в 2021 году «предметом искусства». В отличие от двух игр выше, Exo One не старается игроков заинтересовать историей. Цель этой игры — заинтересовать игроков исследованиями. Здесь тоже медитативный спокойный геймплей и отлично подходящая к нему музыка. В игре приятная графика, игроку на космическом корабле предстоит изучать максимально разнообразные миры. Exo One точно заслуживает вниманию игроков, которые ищут спокойную игру для отдыха и им не противна тематика космоса.

Exo One

Spiritfarer

В 2021 году разработчики Spiritfarer выпустили последние бесплатные дополнения для игры — теперь она полностью завершена, а ее полная версия доступна в Game Pass. Если вы хотите получить чуть больше геймплея, чем в перечисленных выше играх, но при этом все еще желаете просто расслабиться в виртуальном мире, Spiritfarer идеально подходит.

Сама игра на довольно грустную тему — в ней предстоит стать проводником между миром живых и мертвых. Но она наполнена приятными моментами, в ней хороший сюжет и множество вариантов, чем заняться — сельское хозяйство, рыбалка, приготовление пищи, крафтинг, просто общение и так далее.

Spiritfarer®

The Artful Escape

Еще одна игра из Game Pass, которая в 2021 году получила огромное количество наград — это The Artful Escape. Проект подойдет для тех, кто любит музыку. Главный герой игры — начинающий музыкант, который перед своим первым выступлением погружается в потоки воображения. В игре очень красивая графика, множество психоделических моментов, и не сильно напрягающий геймплей.

The Artful Escape

