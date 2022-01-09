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Ученые раскрыли опасные свойства антител после COVID-19

Ученые раскрыли опасные свойства антител после COVID-19

15:58  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки организма. О таком выводе группы исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе сообщает РИА «Новости».

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Агентство со ссылкой на Journal of Translational Medicine приводит данные о том, что у 177 медработников, переболевших COVID-19, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов и нервной системы.

По мнению ученых, через несколько месяцев после выздоровления у человека формируется повышенный уровень антител, который могут действовать агрессивно по отношению к здоровым клеткам.


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Между тем, ранее южноафриканские медики предсказали завершение коронавирусной пандемии. По их оценкам, появление омикрон-штамма говорит об окончании кризисной фазы эпидемии.

В декабре 2021 года исследователи заявили о том, что коронавирус может сохраняться в органах человека более полугода. Важно, что существенных воспалений вне легких учеными не выявлено.



#коронавирус #здоровье


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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