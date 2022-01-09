В ДТП в Якутии пострадали 11 человек
18:50 Автор: Юлия Катенёва
Источник: РИА Новости
В Якутии в ДТП на горной дороге пострадали 11 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
«На 155-м километре федеральной автодороге А-331 «Вилюй» произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки», — сообщили агентству.
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По предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу.
5 января сообщалось о крупном ДТП в Тульской области. В результате нескольких массовых аварий на пяти участках трассы М-4 «Дон» столкнулись 118 машин, пострадали 4 человека.
7 января трое погибли и семь человек пострадали в столкновении двух автомобилей в Ульяновской области.
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