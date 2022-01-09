В Югре 8 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем

10:58 Автор: Юлия Катенёва

В Ханты-Мансийском автономном округе от отравления суррогатным алкоголем скончались 8 человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Так, по данным следствия, жители поселка Кондинское приобрели спиртосодержащую жидкость, после употребления которой 6 мужчин и 3 женщины скончались. Возбуждено уголовное дело.

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«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета», в последнее время в России произошло два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской — 24. Количество отравлений метанолом растёт, отметили в Роспотребнадзоре.

Представитель ведомства Андрей Гуськов сказал на совещании, что за девять месяцев этого года зафиксировано уже 874 случая отравления, из них 774 смертельных. В 2020 году было 860 летальных исходов.





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В начале декабря в Госдуму был внесен законопроект о штрафах за продажу нелегального алкоголя сотрудниками в магазинах.

В Совфеде инициативу концептуально поддержали. Для торговцев контрафактным алкоголем мера ответственности должна быть усилена, отметил в интервью «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

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