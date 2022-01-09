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В Киеве многоэтажки начали отапливать дровами

В Киеве многоэтажки начали отапливать дровами

В Киеве жильцы одной из многоэтажек перешли на дровяное отопление. В сети распространились кадры, на которых видна дымящая труба на крыше 16-этажного дома.

ЖК "Кузьминский-2" в Шевченковском районе начали строить в 2014 году. Работы практически завершили, но под конец оказалось, что законность всего строительства под вопросом – земля, на которой выросла многоэтажка, в реестрах числится, как приусадебная. Владелец компании-застройщика бежал в Польшу, а дом так и остался недостроенным – к нему не подведены ни вода, ни газ, ни канализация. Нет в нем и централизованного отопления.

Это же не первый подобный случай в Киеве – в прошлом году дровяное отопление заработало еще в одном жилом комплексе "Олимпийский городок", причем речь идет о том же застройщике. Власти наложили арест на 14 его объектов. Эксплуатация уже заселенных домов продолжается – многим из жильцов больше некуда идти.

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По материалам: uposters.ru

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