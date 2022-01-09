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В Китае сгорел российский лайнер

В Китае сгорел российский лайнер

В Китае по неизвестным причинам сгорел российский авиалайнер Ту-204 компании "Авиастар-Ту". Грузовой самолет в момент инцидента находился в аэропорту Ханчжоу.

Несмотря на попытки местных служб потушить огонь, воздушная машина целиком выгорела и не подлежит восстановлению, ее фюзеляж развалился на части. Никто из экипажа и сотрудников аэропорта не пострадал.


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Расследованием причин возгорания теперь займется специальная комиссия. Предстоит установить, идет ли речь о конструктивных недостатках, или же аварию спровоцировал человеческий фактор.

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По материалам: uposters.ru

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