В Китае сгорел российский лайнер

Вадим Карасев

В Китае по неизвестным причинам сгорел российский авиалайнер Ту-204 компании "Авиастар-Ту". Грузовой самолет в момент инцидента находился в аэропорту Ханчжоу.

Несмотря на попытки местных служб потушить огонь, воздушная машина целиком выгорела и не подлежит восстановлению, ее фюзеляж развалился на части. Никто из экипажа и сотрудников аэропорта не пострадал.

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Расследованием причин возгорания теперь займется специальная комиссия. Предстоит установить, идет ли речь о конструктивных недостатках, или же аварию спровоцировал человеческий фактор.