В Лесосибирске умирающий пациент снял пьянствующих врачей в больнице и скончался без помощи

Вадим Карасев

В сети появилось видео, предположительно снятое 56-летним пациентом межрайонной больницы в Лесосибирске Красноярского края. Мужчина ждал экстренной операции, но она так и не состоялась – вместо того, чтобы работать, медики пьянствовали и целовались.

СМИ отмечают, что в застолье принимали участие даже реаниматологи, которые должны были находиться в операционной. Сотрудники медучреждения на ролике сначала не замечали, что их снимают, но затем один из них увидел оператора и поднял тревогу. На этом запись обрывается.

В соцсетях утверждают, что пациент в итоге скончался, но успел отправить ролик своим родственникам. Впоследствии они опубликовали видео в Telegram-чатах, а оттуда оно попало в СМИ.

Региональный Минздрав пообещал провести тщательную проверку качества оказываемой медпомощи, по их мнению, смерть пациента никак не связана с празднованием – по крайней мере, со слов главврача. Чиновники также утверждают якобы видео снял не сам пациент, а его родственники.

По словам журналистов, министр здравоохранения Красноярского края Немки не стал прерывать свой отдых из-за такого резонансного случая.