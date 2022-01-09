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В МИД рассказали о «рабочем» настрое делегации России перед переговорами с США

В МИД рассказали о «рабочем» настрое делегации России перед переговорами с США

19:27  Автор: Юлия Катенёва



Первый раунд переговоров России и США в Женеве начнется 9 января в узком составе. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 10 января, по ее словам, переговорный процесс продолжится в широком формате.

Захарова подчеркнула, что у Москвы есть желание заниматься конкретными вопросами безопасности. 

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«У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности», — сказала она. По словам официального представителя российского МИД, это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами.

«Кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим», — указала она.

9-10 января в Женеве пройдут российско-американские консультации по предложениям России в области гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Затем дискуссии продолжатся в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся консультации и в ОБСЕ.


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12-13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

По данным СМИ, российская делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, уже прибыла в швейцарский город.  В ее составе — представители МИД и Минобороны. Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

 



#США #НАТО #международные отношения


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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