В МИД рассказали о «рабочем» настрое делегации России перед переговорами с США

19:27 Автор: Юлия Катенёва

Первый раунд переговоров России и США в Женеве начнется 9 января в узком составе. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 10 января, по ее словам, переговорный процесс продолжится в широком формате.

Захарова подчеркнула, что у Москвы есть желание заниматься конкретными вопросами безопасности.

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«У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности», — сказала она. По словам официального представителя российского МИД, это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами.

«Кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим», — указала она.

9-10 января в Женеве пройдут российско-американские консультации по предложениям России в области гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Затем дискуссии продолжатся в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся консультации и в ОБСЕ.





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12-13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

По данным СМИ, российская делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, уже прибыла в швейцарский город. В ее составе — представители МИД и Минобороны. Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

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