В основной сети L2-решения Arbitrum произошел сбой

В основной сети решения масштабирования второго уровня Arbitrum произошел сбой. Команда проекта сообщила об ошибке в смарт-контракте Sequencer, из-за которой протокол перестал выпускать новые блоки. Разработчики гарантировали сохранность пользовательских средств.

We are currently experiencing Sequencer downtime. Thank you for your patience as we work to restore it. All funds in the system are safe, and we will post updates here. — Arbitrum (@arbitrum) January 9, 2022

Согласно обозревателю Arbiscan, последний на момент написания блок (#4509808) в сети Arbitrum сгенерирован примерно в 13:30 (МСК) — протокол не работает более пяти часов.

Смарт-контракт Sequencer обладает ограниченными полномочиями по управлению порядком транзакций. Благодаря этому операции пользователей регистрируются немедленно, до подтверждения со стороны блокчейна Ethereum. Передача средств через этот контракт является опциональной, сетевые клиенты могут его обойти.

В сентябре 2021 года в работе Arbitrum произошел 45-минутный сбой. Тогда основной причиной инцидента стал баг Sequencer, который получил очень большой пакет транзакций за короткое время.

После случившегося разработчики заявили, что этот контракт не может украсть средства или подделать транзакции, потому что каждая обрабатываемая им операция обладает цифровой подписью пользователя, которая проверяется в L2. Они также предупредили о вероятных повторных сбоях, поскольку Arbitrum One все еще на стадии бета-тестирования.

Напомним, 6 января разработчики Solana сообщили о снижении производительности бета-версии мейннета и предупредили пользователей о возможных ошибках в обработке транзакций.