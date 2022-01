В основной сети L2-решения Arbitrum произошел сбой

В основной сети решения масштабирования второго уровня Arbitrum произошел сбой. Команда проекта сообщила об ошибке в смарт-контракте Sequencer, из-за которой протокол перестал выпускать новые блоки. Разработчики гарантировали сохранность пользовательских средств.

We are currently experiencing Sequencer downtime. Thank you for your patience as we work to restore it. All funds in the system are safe, and we will post updates here.