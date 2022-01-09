Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России будут проводить ярмарки с дегустацией вина

В России будут проводить ярмарки с дегустацией вина

Тема: Какие законы вступают в силу


01:07  Автор: Евгения Филиппова



На специализированных ярмарках смогут продавать и устраивать дегустации винодельческой продукции кроме коньяка, бренди и виноградной водки. Такой закон от 30 декабря 2021 года № 487 вступит в силу 10 января.

Вино, которое представят на таких ярмарках, должно быть произведено исключительно в странах Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстане или Киргизии, — из винограда, выращенного на их территориях.

Ярмарки смогут длиться до 14 дней. На них не будут распространяться многие ограничения, установленные законом об обороте алкоголя, например, запрет продавать спиртное в нестационарных торговых объектах. Также там можно будет устраивать рекламные акции с раздачей бесплатных образцов напитков.  

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, представляя документ депутатам 8 июля 2020 года, когда законопроект рассматривали в первом чтении, уточнил, что организовывать такие ярмарки будут муниципальные и региональные власти.


Читайте также:

• Путин поручил разработать меры развития винного туризма в России • Сливовому вину придётся подыскать новое название

Ярмарки будут способствовать продвижению отечественной винодельческой продукции и популяризации качественных российских вин, сказал ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как показывает опыт других стран, такие ярмарки нередко становятся настоящим культурным событием в жизни регионов.

«И это приносит прибыль не только конкретным производителям винодельческой продукции, но и может стать статьей дохода для регионального бюджета», — отметил Володин.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#алкоголь #торговля


83
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан
Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан
Лунный день сегодня 9 января 2022 года
Лунный день сегодня 9 января 2022 года
Банкротство физических лиц
Банкротство физических лиц
Слух: Age of Empires 4 уже тестируется на приставках Xbox
Слух: Age of Empires 4 уже тестируется на приставках Xbox
Игрок представил LEGO-версию консоли Xbox Series X
Игрок представил LEGO-версию консоли Xbox Series X
Россиян предупредили об изменении сроков оформления паспортов
Россиян предупредили об изменении сроков оформления паспортов
Загадка века: На стенах старинного храма нашли изображение велосипедиста — а ведь ему больше 2000 лет
Загадка века: На стенах старинного храма нашли изображение
Ольга Бузова похвасталась, какая она хорошая дочка
Ольга Бузова похвасталась, какая она хорошая дочка
Софья Эрнст в рождественский день посетила шоу Навки и осталась в восторге
Софья Эрнст в рождественский день посетила шоу Навки и осталась в
Стал известен размер Elden Ring на приставках Xbox
Стал известен размер Elden Ring на приставках Xbox
Около 500 часов потребуется на полное прохождение Dying Light 2: Stay Human
Около 500 часов потребуется на полное прохождение Dying Light 2: Stay
Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на Мальдивах
Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на

Топ на сегодня

Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими руками
Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
Вера Брежнева девять лет воздерживается
Вера Брежнева девять лет воздерживается
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic

Еще по теме

В России хотят проводить винодельческие ярмарки
В России разрешили рекламу армянского вина
Виноградарство могут отнести к сельскохозяйственному производству
В России могут разрешить рекламу вина из стран — членов ЕАЭС