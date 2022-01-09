В России будут проводить ярмарки с дегустацией вина
Тема: Какие законы вступают в силу
01:07 Автор: Евгения Филиппова
На специализированных ярмарках смогут продавать и устраивать дегустации винодельческой продукции кроме коньяка, бренди и виноградной водки. Такой закон от 30 декабря 2021 года № 487 вступит в силу 10 января.
Вино, которое представят на таких ярмарках, должно быть произведено исключительно в странах Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстане или Киргизии, — из винограда, выращенного на их территориях.
Ярмарки смогут длиться до 14 дней. На них не будут распространяться многие ограничения, установленные законом об обороте алкоголя, например, запрет продавать спиртное в нестационарных торговых объектах. Также там можно будет устраивать рекламные акции с раздачей бесплатных образцов напитков.
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, представляя документ депутатам 8 июля 2020 года, когда законопроект рассматривали в первом чтении, уточнил, что организовывать такие ярмарки будут муниципальные и региональные власти.
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Ярмарки будут способствовать продвижению отечественной винодельческой продукции и популяризации качественных российских вин, сказал ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как показывает опыт других стран, такие ярмарки нередко становятся настоящим культурным событием в жизни регионов.
«И это приносит прибыль не только конкретным производителям винодельческой продукции, но и может стать статьей дохода для регионального бюджета», — отметил Володин.
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