В России протестируют беспилотный LADA, Google разработает AR-очки и другие новости из мира ИИ

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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Российским приставам разрешили использовать ИИ для взыскания долгов.

«Дія» запустила тестирование обновленной системы распознавания лиц.

Российские исследователи разработали беспилотную версию LADA Vesta.

Microsoft и Qualcomm разработают чип для очков дополненной реальности.

В Nvidia Canvas добавили алгоритм GauGAN2 для генерирования фотореалистичных пейзажей.

В России взысканием долгов займется искусственный интеллект

Российским судебным приставам разрешили применять системы на базе искусственного интеллекта для взыскания долгов. Соответствующий закон вступит в силу 20 июня 2022 года.

Согласно документу, алгоритмы будут выявлять неплательщиков административных штрафов, включая водителей-нарушителей, заводить на них дела и разыскивать их счета в банках. Также ИИ сможет самостоятельно вычеркивать людей из списка «невыездных» после погашения ими задолженностей.

В Ассоциации юристов России заявили, что согласно планам цифрового развития ведомства, к 2023 году 80% решений службы принудительного исполнения должны приниматься автоматически.

В «Дія» запустили тестирование обновленной системы распознавания лиц

Минцифры Украины запустило бета-тестирование технологии распознавания лиц PhotoID в приложении «Дія».

Теперь функция фотоверификации не требует от пользователей «крутить головой в разные стороны» в процессе создания цифровой подписи или ее использования на документах.

Стать участником бета-тестирования PhotoID может любой желающий. Для этого ему необходимо иметь биометрический или заграничный паспорт и зарегистрироваться на сайте «Дії».

В России разработали беспилотный LADA Vesta

Российский государственный институт «НАМИ» разработал беспилотный автомобиль на базе LADA Vesta. Его уже тестируют в городских условиях.

Робокар оснащен радарами, камерами и лидарами, которые работают в сочетании с подробными цифровыми картами окружающего пространства.

По данным «НАМИ», цель проекта — создать беспилотную систему, предусматривающую внедрение в различные автомобили.

Илон Маск: Tesla Bot сможет развить индивидуальность

Tesla Bot станет чем-то большим, чем просто роботом-гуманоидом для выполнения полезных задач. Он может потенциально развить уникальную личность и быть товарищем, считает Илон Маск.

По словам миллиардера, из робота может получиться «невероятный приятель вроде C3PO или R2D2».

«Со временем он может обрести уникальную личность. Не похоже, что все роботы одинаковы. Эта личность могла развиваться для соответствия владельцу, или как вы хотите это называть», — сказал Маск.

СМИ: Google разрабатывает новые AR-очки

Компания Google активно разрабатывает новые очки с дополненной реальностью.

Согласно The New York Times, корпорация использует наработки канадского стартапа North, приобретенного в июне 2020 года. На момент закрытия сделки компания готовила к релизу умные очки Focals 2.0 с голографическим проектором, способным отображать различные интерфейсы перед глазами пользователя.

Информации об анонсе или выходе устройства пока нет. В издании предполагают, что Google не будет тянуть с презентацией, ведь аналогичный продукт от Apple, по слухам, представят во второй половине 2022 года.

Microsoft и Qualcomm разработают чип для AR-очков

Производитель чипов Qualcomm объявил о сотрудничестве с компанией Microsoft, чтобы разработать чип для очков с дополненной реальностью.

«Мы объявляем о разработке кастомного чипа Snapdragon для энергоэффективных, сверхлегких AR-очков нового поколения для экосистемы Microsoft», — заявил глава компании Криштиано Амон.

По его словам, в платформу интегрируют ПО от обеих компаний: Microsoft Mesh и Qualcomm Snapdragon Spaces XR.

Амон подчеркнул, что новый чип позволит создать очень легкие очки, которые можно использовать для разных задач в смешанной реальности.

Ученые создали квантовую нейросеть, способную обучаться

Группа американских и британских исследователей определила возможность использования сверточных нейросетей для анализа данных при помощи квантовых компьютеров.

По словам ученых, в отличие от других архитектур квантовые сверточные нейросети невосприимчивы к «бесплодному плато». Это что особенно актуально при увеличении размерности данных, заявили исследователи.

Авторы работы также представили основанную на графах методику, которую они использовали для определения чувствительности нейросети к «бесплодному плато». Исследователи полагают, что она пригодится в других приложениях.

Nvidia обновила инструмент, преобразующий наброски в пейзажи

Компания Nvidia заменила оригинальную модель GauGAN на GauGAN2 в инструменте по генерации пейзажей Nvidia Canvas и добавила множество новых функций.

Разработчики добавили несколько вариантов кистей, например «цветок» и «солома». Искусственный интеллект стал более продвинутым, чтобы помочь заполнить творческие пробелы пользователей.

Nvidia Canvas доступен всем желающим, однако для его использования необходима видеокарта серии RTX с тензорными ядрами.

OpenAI представила новый алгоритм для создания изображений по описанию

Инженеры некоммерческой организации OpenAI разработали алгоритм GLIDE для создания и редактирования изображений по текстовому описанию. Он доступен на GitHub.

Работа GLIDE. Данные: OpenAI.

Система на базе диффузионных моделей искажает исходную картинку и добавляет на нее гауссовский шум. Затем она активирует обратный процесс, постепенно удаляет дефекты и генерирует новые объекты.

Разработчики использовали нейросеть с 3,5 млрд параметров, протестировав ее с классификатором CLIP и самостоятельно. Они определили, что второй подход более эффективен.

GLIDE генерирует детали в течение несколько секунд, включая тени и отражения. Он может работать с фотографиями и картинами, адаптируясь к стилю художника и подстраиваясь к «характеру» каждого полотна.

Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю.

С 3 по 8 января 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли более $1,08 млрд. Приводим наиболее интересные сделки.

Avataar привлекла $45 млн на масштабирование ИИ-технологии для 3D-моделирования клиентских продуктов в натуральную величину.

Pendulum собрала $5,9 млн на разработку сервиса для отслеживания вредных нарративов в интернете.

Создатели платформы управления отходами RoadRunner Recycling получили $70 млн.

iProov собрала $70 млн на улучшение технологии распознавания лиц.

ReadyWorks привлекла $8 млн на расширение сервиса для управления корпоративной инфраструктурой.

Fractal Analytics получила $360 млн на улучшение инструментов для аналитики больших данных.

Formant собрала $18 млн на масштабирование платформы для управления парками роботов.

Создатели рабочего онлайн-пространства Miro привлекли $400 млн.

Human Security получила $100 млн на разработку инструментов для обнаружения ботов.

AIMMO собрала $12 млн на продвижение технологии маркировки данных.

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Что почитать на выходных?

В этом материале редакция ForkLog AI рассказывает о том, как изменилась индустрия искусственного интеллекта за 2021 год и чего нам ждать в будущем.

https://forklog.com/ot-avtonomnogo-oruzhiya-do-eticheskih-kodeksov-kak-razvivalsya-iskusstvennyj-intellekt-v-2021-godu/



