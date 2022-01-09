Вера Брежнева прошлась по творчеству Вали Карнавал

Максим Галкин сравнил Веру Брежневу с Долиной. Максим Галкин поставил новый хит Вали Карнавал «Ромашки». Еще одна участница шоу Юлия Гаврилина стала подпевать и двигаться в такт под хит своей подруги. «Я понимаю, почему песня столь популярна, но лично меня она не торкнула. Меня не зацепило», сказала Вера Брежнева.Вера Брежнева При этом Максим Галкин стал сравнивать Веру Брежневу с Ларисой Долиной, которая раньше также критиковала творчество Вали Карнавал. «Ты что, Долину тут даешь?» — заявил Максим Галкин. Ранее на шоу «Музыкалити» разгорелся жаркий спор между Ларисой Долиной и Валей Карнавал. Народная артистка в пух и прах разнесла вокальные данные молодой звездочки.