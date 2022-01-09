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Вера Брежнева раскрыла свое детское прозвище

Вера Брежнева раскрыла свое детское прозвище
Певица Вера Брежнева разоткровенничалась на шоу Галкина. Телеведущий Максим Галкин на своем шоу «Музыкалити» высмеял певицу Веру Брежневу, которая пришла к нему в гости вместе с 19-летней тиктокершей Юлией Гаврилиной. В какой-то момент в студии речь зашла о прозвищах звезд. Гаврилину, к примеру, друзья в шутку называют Юлька Шпулька. Вера Брежнева отметила, что в детстве близкие называли ее Верулька-хорошулька.
Вера Брежнева «А в «ВИА Гре» тебя как называли? Верка вечная?», сказал  Максим Галкин. Интересно, что Вера Брежнева обижаться на Максима Галкина не стала. Она лишь рассмеялась. Напомним, что Вера Брежнева стала известной благодаря группе «ВИА Гра». Она жена композитора Константина Меладзе.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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