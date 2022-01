Виталик Бутерин назвал кроссчейн-мосты уязвимыми для атак типа 51%

Основатель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что поддерживает концепцию мультичейн-экосистемы, однако «пессимистично» настроен в отношении кроссчейн-мостов. По его словам, последние уязвимы для атак типа 51%.

My argument for why the future will be *multi-chain*, but it will not be *cross-chain*: there are fundamental limits to the security of bridges that hop across multiple "zones of sovereignty". From https://t.co/3g1GUvuA3A : pic.twitter.com/tEYz8vb59b

«Фундаментальные ограничения безопасности мостов являются ключевой причиной, по которой я оптимистично отношусь к мультичейн-экосистеме блокчейна (действительно, есть несколько отдельных сообществ с разными ценностями, и лучше уж им существовать раздельно, чем бороться за влияние), но с пессимизмом наблюдаю за кроссчейн-приложениями», — написал он на Reddit.

По словам Бутерина, по сравнению с сетями первого уровня кроссчейн-мосты более уязвимы для атак типа 51%. Он объяснил, что даже если у злоумышленника получится захватить большую часть мощностей блокчейна, ему не удастся отобрать у пользователей их криптовалюту, поскольку это «нарушит правила протокола».

Основатель Ethereum добавил, что атака 51% способна подвергнуть децентрализованное приложение цензуре или реверсии на определенное время, однако затем сеть вернется в «согласованное состояние».

«Если у вас было 100 ETH, но вы продали их за 320 000 DAI на Uniswap, даже после атаки блокчейна каким-либо безумным способом вы получите разумный результат — вы либо сохраните свои 100 ETH, либо получите 320 000 DAI. Исход, при котором вы не получите ни того, ни другого (или, если уж на то пошло, и третьего), нарушает правила протокола, а потому не будет принят», — заявил Бутерин.

Он подчеркнул, что кроссчейн-мосты не дают подобных гарантий, а значит пользователи могут потерять средства. В качестве примера он привел ситуацию с гипотетическим мостом Ethereum-Solana:

«Даже если существует идеальный мост на основе ZK-SNARK, который полностью подтверждает консенсус, он все равно уязвим для кражи посредством атак 51% вроде этой», — сказал он.

По мнению Бутерина, сопряжение «сотен» блокчейнов через кроссчейн-мосты приведет к появлению множества взаимозависимых децентрализованных приложений. В такой ситуации атака 51% даже на одну сеть создает «системную инфекцию», угрожающую экономике всей экосистемы.

«Я не ожидаю, что эти проблемы появятся сразу. Выполнить атаку 51% даже на одну цепь сложно и дорого. Однако чем больше кроссчейн-мостов и приложений используется, тем выше становится вероятность», — заключил он.

Основатель проекта Frax Finance Сэм Каземиан отметил, что существует концепция межсетевого моста, способного решить названную Бутериным проблему. Речь идет о системе, которая проверяет состояния взаимодействующих с мостом блокчейнов перед подтверждением транзакции, а затем передает эту информацию в якорную сеть, которой может выступить Ethereum.

Технический директор Blockchain Foundry Джаг Сидху обратил внимание, что схожую идею пытается реализовать кроссчейн-биржа zkLink.

Zklink tries to do this sam, so the rollups are seperate then an outer proof is aggregated on each rollup to create a final proof that is put into each contracts and an oracle system pushes the proof to each chain to ensure it’s consistent. There are better ways but same idea