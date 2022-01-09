Виталик Бутерин назвал кроссчейн-мосты уязвимыми для атак типа 51%
Основатель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что поддерживает концепцию мультичейн-экосистемы, однако «пессимистично» настроен в отношении кроссчейн-мостов. По его словам, последние уязвимы для атак типа 51%.
My argument for why the future will be *multi-chain*, but it will not be *cross-chain*: there are fundamental limits to the security of bridges that hop across multiple "zones of sovereignty". From https://t.co/3g1GUvuA3A: pic.twitter.com/tEYz8vb59b— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 7, 2022
«Фундаментальные ограничения безопасности мостов являются ключевой причиной, по которой я оптимистично отношусь к мультичейн-экосистеме блокчейна (действительно, есть несколько отдельных сообществ с разными ценностями, и лучше уж им существовать раздельно, чем бороться за влияние), но с пессимизмом наблюдаю за кроссчейн-приложениями», — написал он на Reddit.
По словам Бутерина, по сравнению с сетями первого уровня кроссчейн-мосты более уязвимы для атак типа 51%. Он объяснил, что даже если у злоумышленника получится захватить большую часть мощностей блокчейна, ему не удастся отобрать у пользователей их криптовалюту, поскольку это «нарушит правила протокола».
Основатель Ethereum добавил, что атака 51% способна подвергнуть децентрализованное приложение цензуре или реверсии на определенное время, однако затем сеть вернется в «согласованное состояние».
«Если у вас было 100 ETH, но вы продали их за 320 000 DAI на Uniswap, даже после атаки блокчейна каким-либо безумным способом вы получите разумный результат — вы либо сохраните свои 100 ETH, либо получите 320 000 DAI. Исход, при котором вы не получите ни того, ни другого (или, если уж на то пошло, и третьего), нарушает правила протокола, а потому не будет принят», — заявил Бутерин.
Он подчеркнул, что кроссчейн-мосты не дают подобных гарантий, а значит пользователи могут потерять средства. В качестве примера он привел ситуацию с гипотетическим мостом Ethereum-Solana:
- злоумышленник вкладывает большое количество собственных средств в обернутые ETH на Solana;
- атакует сеть Ethereum и, дождавшись подтверждения транзакции на стороне Solana, отменяет ее;
- контракт Solana-WETH перестает быть полностью обеспеченным, в результате цена обернутых активов остальных пользователей падает — фактически они теряют деньги.
«Даже если существует идеальный мост на основе ZK-SNARK, который полностью подтверждает консенсус, он все равно уязвим для кражи посредством атак 51% вроде этой», — сказал он.
По мнению Бутерина, сопряжение «сотен» блокчейнов через кроссчейн-мосты приведет к появлению множества взаимозависимых децентрализованных приложений. В такой ситуации атака 51% даже на одну сеть создает «системную инфекцию», угрожающую экономике всей экосистемы.
«Я не ожидаю, что эти проблемы появятся сразу. Выполнить атаку 51% даже на одну цепь сложно и дорого. Однако чем больше кроссчейн-мостов и приложений используется, тем выше становится вероятность», — заключил он.
Основатель проекта Frax Finance Сэм Каземиан отметил, что существует концепция межсетевого моста, способного решить названную Бутериным проблему. Речь идет о системе, которая проверяет состояния взаимодействующих с мостом блокчейнов перед подтверждением транзакции, а затем передает эту информацию в якорную сеть, которой может выступить Ethereum.
Технический директор Blockchain Foundry Джаг Сидху обратил внимание, что схожую идею пытается реализовать кроссчейн-биржа zkLink.
Zklink tries to do this sam, so the rollups are seperate then an outer proof is aggregated on each rollup to create a final proof that is put into each contracts and an oracle system pushes the proof to each chain to ensure it’s consistent. There are better ways but same idea— jagdeep sidhu (@realSidhuJag) January 8, 2022
Напомним, в конце 2021 года Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum и предложил метод снижения стоимости транзакций в L2.