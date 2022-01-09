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Внук Пугачевой нокаутировал Панина: "Сделал то, что хотела сделать давно вся Россия"

Внук Пугачевой нокаутировал Панина: "Сделал то, что хотела сделать давно вся Россия"

44-летний Алексей Панин накануне сошелся в боксерском поединке с 30-летним внуком Пугачевой Никитой Пресняковым. Последний в ходе боя одержал победу, сообщает "СтарХит".

Алексей Панин недавно дал понять своим подписчикам в инстаграме, что накануне Нового года он вернулся в Россию после долгого перерыва. Поединок звезды "Жмурок" против Никиты Преснякова утвердили на пресс-конференции поп-ММА-промоушена "Наше дело", хотя у обоих знаменитостей ранее не было никакого опыта в единоборствах.

Внук Пугачевой вышел на октагон лишь в шортах и повязке на голове, тогда как Алексей Панин предпочел надеть полную экипировку, которая так и не помогла ему.

Пока вы тут новостями про казахов делитесь, Панин отгребает pic.twitter.com/cA3DwWcc96

— Евгений (я вам не Димон) (@_jackie76_) January 7, 2022

Во втором раунде Никита Пресняков нокаутировал Алексея Панина. "Я, можно сказать, сделал то, что хотела сделать давно вся Россия", - высказался опьяненный победой внук Пугачевой.

Сам Алексей Панин ответил, что никакого конфликта между ним и Никитой Пресняковым на самом деле не было.

Все это шоу, не все на самом деле так, как это преподносится. В театральном институте нас учат тому, что должен быть конфликт. Каждое событие — это конфликт. Каждая сцена — конфликт. Не надо верить всему тому, что вы видите

Как отмечалось, ранее актер Алексей Панин решил бросить вызов Никите Преснякову, раскрыв подробности собственной личной жизни и назвав себя "нормальным" человеком, который трахается и пьет.

"А зачем ты это снимаешь?" — поинтересовался Никита Пресняков. "Я не снимал! Все, что про меня есть, — это выложили в Сеть, а не я сам. С собаками — это не я. С мужиками ***** [занимаюсь сексом]! А тебя это че, смущает?! С мужиками — не монтаж! В чем проблема?!" — заявил актер Sports.ru.

Как писал NEWSTES, ранее Панин показал, как отведал пенис в Испании.

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По материалам: uposters.ru

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