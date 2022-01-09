Злостных нарушителей скоростного режима ждёт уголовная статья

Тема: Какие законы вступают в силу

00:57 Автор: Евгения Филиппова

Если водителя уже лишили права управлять авто за выезд на встречную полосу или серьёзное превышение скорости, но он продолжает лихачить, его смогут привлечь к уголовной ответственности. Такой федеральный закон от 30 декабря 2021 года №458 вступает в силу 10 января.

Документ дополняет Уголовный кодекс новой статьёй — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

По ней смогут осудить людей, привлечённых к административной ответственности и лишённых водительских прав за неоднократное превышение скорости больше чем на 60 километров в час или выезд на встречную полосу, если они снова нарушат те же правила.

Суд сможет приговорить преступника к штрафу 200-300 тысяч рублей, обязательным работам до 480 часов, принудительным работам или лишению свободы до двух лет. Одновременно его могут лишить права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

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Если водитель уже был осуждён по этой статье, за повторное нарушение накажут штрафом 300-500 тысяч рублей, исправительными работами до двух лет, ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы до трёх лет так же с лишением определённых прав.

Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы, отмечал ранее в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, обычные штрафы автохамов не останавливают. Зачастую, ради «хайпа» в социальных сетях, они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих. Поэтому закон необходим, считает Володин: «Рассчитываем, что это решение позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан».

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Раньше уголовное наказание за нарушение правил дорожного движения могли назначить, например, если в аварии серьёзно пострадали или погибли люди, или если водитель, которого уже штрафовали за пьяное вождение, снова сел за руль в нетрезвом виде.

Новые правила не коснутся случаев, когда нарушения фиксируют дорожные камеры. Уголовные дела по новой статье будут рассматривать районные суды.

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