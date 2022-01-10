10 популярных кинофраншиз, которые умерли в 2021 году

10. Космический джемОригинальный анимационный гибрид 1996 года с живым экшеном является культовой спортивной комедией, и имел солидный коммерческий успех. Но он — продукт своей эпохи, и Warner Bros. колоссально переоценила популярность «Космического джема» в поп-культуре.Несмотря на приглашение Леброна Джеймса на главную роль в фильме «Космический джем: Новое поколение» и выделение колоссального бюджета в 150 миллионов долларов фильму не удалось стать шедевром. Он собрал в прокате 162,8 миллиона долларов и получил преимущественно негативные отзывы на IMDb, Кинопоиске и других популярных профильных ресурсах.Молодые зрители, вероятно, не испытывают особой симпатии к оригинальному фильму, и маркетинг, откровенно говоря, мало что сделал для популяризации «Нового поколения».9. King’s ManФильм-приквел «King’s Man: Начало» должен был выйти в прокат в ноябре 2019 года, но в конечном итоге он не попал в кинотеатры до самого конца 2021 года. Причем эта задержка не была связана с пандемией коронавируса.По мере того, как картина оставалась в подвешенном состоянии после производства, интерес аудитории к ней начал угасать, и многие в конечном итоге задались вопросом, почему Вон вообще заморачивался с приквелом.Учитывая рекордно низкий ажиотаж накануне релиза, а также жесткую конкуренцию со стороны новых «Человека-паука» и «Матрицы», неудивительно, что «King’s Man: Начало» обернулся катастрофическим финансовым провалом (47,8 миллиона долларов в мировом прокате), наряду с неоднозначными отзывами.«King’s Man» сейчас, скорее всего, мертв в том виде, в каком мы его знаем, и, хотя в конечном итоге он может быть продан стриминговому сервису или обновлен как сериал, после оглушительно-провального приквела его будет сложно продать любому потенциальному дистрибьютору.8. Обитель злаЭто одна из самых провальных кинофраншиз 2021 года. В последнем фильме «Раккун-Сити» плохо все – от выбора актеров до разочаровывающего отсутствия даже элементарного саспенса и нелепых изменений сюжета, которые расходятся с тем, что мы знаем и любим в играх Resident Evil.При бюджете в 25 миллионов долларов фильм «Раккун-Сити» на сегодняшний день собрал всего 33 миллиона долларов во всем мире, что делает его безошибочной кассовой бомбой и почти наверняка гарантирует, что предлагаемый сиквел уже не выйдет.7. G. I. Joe. Бросок кобрыСериал начался с «GI Joe: Бросок кобры» 2009 года, который собрал едва ли 300 миллионов долларов при огромном бюджете в 175 миллионов долларов.Затем франшиза несколько лет бездействовала, пока в 2013 году ей не дали мягкую перезагрузку с «Броском кобры 2». Хотя сборы этого кино оказались более успешными — 375,7 млн ​​долларов при бюджете в 130–150 млн долларов — оно все еще не достигло тех цифр, на которые Paramount явно надеялась, пригласив Дуэйна Джонсона и Брюса Уиллиса на главные роли.Наконец, в 2021 году вышел перезапуск оригинальной истории под названием «Снейк Айз». И, несмотря на солидную ведущую роль Генри Голдинга, фильм был отвергнут критиками как банальный и некачественно сделанный экшн. Он собрал смехотворные 40,1 миллиона долларов по всему миру, а это означает, что запланированный фильм-продолжение, скорее всего, по-тихому отменили.6. Один домаС каждым годом франшиза «Один дома» становится все хуже. Но 2021 год задал для нее новую «планку дна». Хотя новая серия и не была так ужасна, как два предыдущих фильма до нее, это все та же циничная, ленивая попытка заработать на былой славе.Компания Disney явно надеялась, что зрители, выросшие на оригиналах с участием Маколея Калкина, будут смотреть новый «Один дома» со своими собственными детьми. Но гораздо более вероятно, что они просто показали своим детям первые два фильма.Это может стать последним гвоздем в крышку гроба для франшизы, которая не была хорошей уже почти три десятилетия. С другой стороны, боссы Disney могут решить попробовать еще раз с перезагрузкой «Один дома», но давайте не будем подавать им идеи.5. Отряд самоубийцХарли Квин была бесспорным фаворитом «Отряда самоубийц» 2016 года, роль Марго Робби в значительной степени обеспечила коммерческий успех фильма. Так что «Хищные птицы», ориентированные на Харли, быстро получили зеленый свет…и собрали по миру всего 200 млн долларов, при бюджете в 100 млн долларов.Тем не менее, компания Warner Bros. решила дать Харли еще один шанс, вернув ее обратно в Отряд самоубийц для автономного сиквела Джеймса Ганна «Миссия навылет» с рейтингом R.На сегодняшний день новинка не смогла окупить даже свой бюджет в размере 185 миллионов долларов, что объясняется множеством факторов — от рейтинга R до пандемии, отсутствия интереса аудитории, а также путаницы по поводу того, было ли это сиквелом или перезагрузкой.С двумя коммерческими провалами подряд и ходящими слухами о том, что Робби может закончить играть Харли, кажется невероятно маловероятным, что мы увидим новые приключения «Отряда самоубийц».С появлением на HBO Max спин-оффа сериала «Миротворец» (его играет Джон Сина) гораздо более вероятно, что Warner Bros. превратит наиболее популярных персонажей отряда в персонажей небольших телесериалов.4. БесконечностьВ отличие от всех других фильмов в этом списке, «Бесконечность» был первым входом в перспективную франшизу, на которую Paramount явно делала большие ставки.Этот высокобюджетный научно-фантастический блокбастер был представлен как циничный гибрид «Матрицы», Джейсона Борна и современных фильмов о супергероях. И оказался далеко не таким интересным, как любой из них.В конечном итоге Paramount выразила фильму вотум недоверия, отменив его первоначальный показ в кинотеатрах — якобы из-за пандемии — и выложив на Paramount + всего месяц спустя. Что еще хуже, первый трейлер вышел менее чем за две недели до релиза.Так что «Бесконечность» — одна из франшиз, которая застопорилась еще до того, как началась.3. Паранормальное явлениеВ период с 2009 по 2015 годы шесть фильмов из серии «Паранормальное явление» собрали 890,5 миллиона долларов при общем бюджете в 28 миллионов долларов и вошли в число самых страшных фильмов ужасов мира.Несмотря на то, что седьмой фильм изначально планировалось выпустить в кинотеатрах, Paramount в конечном итоге отправила «Ближайшего родича» на свой потоковый сервис Paramount +.Преимущественно негативные отзывы и отсутствие данных о зрительской аудитории дают основания полагать, что седьмой фильм данной франшизы не оправдал ожидания Paramount. И «Паранормальное явление» снова уходит в спячку, выйдет из которой или нет – большой вопрос.2. Телохранитель киллераПервый «Телохранитель киллера» показал неплохую окупаемость, мировые кассовые сборы составили 183 млн долларов, при бюджете в 30 млн долларов.А вот вторую часть, несмотря на приглашение Райана Рейнольдса и долгожданное усиление роли Сальмы Хайек, критики и зрители приняли довольно равнодушно. Сиквел под названием «Телохранитель жены киллера» едва окупил свой бюджет в 70 миллионов долларов.Компания Lionsgate наверняка рассчитывала на то, что «Телохранитель киллера» станет франшизой, которую можно доить, пока кассовые сборы остаются высокими. Но финансовый провал второго фильма — скорее всего знак «Стоп» для продолжения.1. МатрицаПрошло 20 лет после выхода третьей «Матрицы». Казалось бы, франшиза уже все сказала зрителям, все точки расставлены, все подошло к логичному финалу. Но Лана Вачовски и Warner Bros решили дать старым персонажам новую жизнь. Оправдалось ли это?Несмотря на огромную шумиху, «Матрица: Воскрешение» получила смешанные критические отзывы и неутешительную оценку «B-» от CinemaScore.Стоимость картины по разным данным составила 190-200 млн долларов, а в прокате она пока что собрала 106 млн долларов.Радует лишь одно – Лана Вачовски настаивает на том, что это будет ее последний фильм про «Матрицу».