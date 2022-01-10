10 странных побочных эффектов от лекарств

10. Гангрена Фурнье«Джардинс» был одобрен для лечения диабета 2-го типа Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ещё в 2014 году. В рекламных роликах, как того требует американский закон, приводится список побочных эффектов. О них часто рассказывают спокойным голосом, чтобы зрители с меньшей вероятностью испытали шок, когда диктор дойдёт до некротического фасциита промежности.Это состояние, также известное как гангрена Фурнье, характеризуется почернением и гниением тканей промежности, области между анусом и гениталиями.Дрожжевые инфекции – один из наиболее распространённых побочных эффектов «Джардинса», при этом он наблюдается как у мужчин, так и у женщин, принимающих это лекарство. Точный механизм неизвестен, но некоторые диабетики более склонны к инфекциям мочевыводящих путей и дрожжевым поражениям из-за высокого уровня сахара в крови, и гангрена Фурнье может развиться по той же самой причине.9. Радужная мочаВ жизни мало вещей, которые приводят в большее замешательство, чем осознание того факта, что ваши внутренние органы больше не функционируют должным образом. Это может проявляться по-разному, но если вы при опорожнении мочевого пузыря видите, что ваша моча имеет радужный оттенок, это заставит любого насторожиться.Есть ряд продуктов питания, которые могут влиять на цвет мочи, но лекарства, как правило, не должны этого делать. Тем не менее, такие препараты, как «Торазин» и «Экс-Лакс», придают моче красный оттенок. «Хлорохин» делает мочу тёмно-коричневой, «Амитриптилин» – зелёной или синей, «Варфарин» – оранжевой или красной. Избыток витаминов группы В превращает мочу в неоново-жёлтую жидкость. Некоторые лекарства могут даже вызывать почернение мочи.Существует также состояние, называемое синдромом фиолетовой мочи. Моча пациентов, которым провели катетеризацию, становится тёмно-фиолетовой, когда достигает мочеприёмника, что является результатом реакции между пигментами, вызванными инфекцией мочевыводящих путей, и самим мешком.Как правило, изменение цвета не является опасным само по себе; данный побочный эффект исчезает, когда препарат больше не принимается.8. Зуд в области гениталийЗуд – это побочный эффект, который может возникнуть в результате приёма всех видов лекарств. Так проявляется аллергия на какой-либо из компонентов препарата. «Флоксин» – это лекарственное средство, одним из побочных эффектов которого является зуд, при этом он возникает в очень странном месте.Если у вас целлюлит, пневмония или чума, ваш врач может назначить офлоксацин для их лечения. Это антибиотик, который борется со множеством инфекций. Как и большинство антибиотиков, он может вызвать расстройство желудка, диарею или головные боли. Однако он также может вызвать зуд в области половых органов.Помимо этого, побочные эффекты офлоксацина включают анемию, ночные кошмары, токсический психоз и чувствительность к солнечному свету. Это не распространённые побочные эффекты, но они перечислены как потенциальные.7. Уменьшение роста«Преднизон» – это препарат, который используется в Америке с 1955 года. Это одно из самых распространённых лекарств, которое лечит астму, аллергию, туберкулёз, рассеянный склероз и даже сердечную недостаточность и некоторые виды рака. У него широкий спектр применения, и по большей части это связано с терпимыми побочными эффектами.Увеличение веса, головокружение, головные боли и перепады настроения – это довольно распространённые побочные эффекты приёма «Преднизона». К редким побочным эффектам относятся стул с кровью и аномальные жировые отложения. И, пожалуй, самый странный из них – это уменьшение роста.Приём «Преднизона» более молодыми пациентами может привести к уменьшению роста. Это означает, что, повзрослев, вы будете ниже ростом, чем могли бы быть в противном случае. Разница незначительна и может составлять всего лишь сантиметр, но всё же.6. Чёрный волосатый язык«Пепто Бисмол», ненавистное лекарство от изжоги, тошноты, расстройства желудка и диареи, обладает любопытным побочным эффектом, связанным с языком. Оно может привести к появлению чёрного волосатого языка. На самом деле это распространённый побочный эффект. Он обычно проходит через пару дней.Субсалицилат висмута, активный ингредиент «Пепто Бисмола», придаёт языку чёрный цвет, вступая в реакцию с серой во рту (не у всех). Что касается волосатости, ввиду накопления на сосочках смеси из серы и висмута поверхность языка кажется ворсистой.5. Оргазмы во время зеванияАнтидепрессанты – одни из самых сложных лекарственных препаратов в современном мире. Они работают, однако врачи не могут объяснить, как и почему. Звучит опасно, но именно таковыми порой могут быть лекарства.Антидепрессанты приносят много пользы людям, однако они обладают некоторыми очень серьёзными побочными эффектами. Возьмём, к примеру, «Кломипрамин». Он используется для лечения ОКР и маниакально-депрессивных расстройств. Всемирная организация здравоохранения включила его в список основных лекарств, и он доступен с 1960-х годов.Помимо стандартных побочных эффектов, которые могут включать сухость во рту и увеличение веса, некоторые пациенты могут испытывать оргазмы всякий раз, когда зевают, во время приёма препарата. (Неудивительно, что большинство пациентов не испытывают от этого особых неудобств.) На самом деле этот побочный эффект может быть вызван и тем, что вы заставляете себя зевать, а не просто ждёте, когда это произойдёт естественным образом.4. Зелёная кровь«Суматриптан» – это лекарство, используемое для лечения мигреней. Он продаётся с начала 1990-х годов. Он оказался довольно популярным и эффективным средством, и в настоящее время им пользуются более шести миллионов человек. Усталость и рвота являются одними из наиболее распространённых побочных эффектов, которые люди испытывают, когда принимают это лекарство.Сера – одно из веществ, образующих «Суматриптан», и в очень редких случаях она может вызывать сульфгемоглобинемию. Это происходит, когда молекулы гемоглобина в крови связываются с атомами серы, и она становится зелёной.Ваша кровь на самом деле не умеет справляться с серой, поэтому это состояние может быть опасным. Тем не менее, эритроциты постоянно обновляются, поэтому, если после приёма «Суматриптана» вы заметите, что ваша кровь позеленела, вы можете просто прекратить приём лекарства и подождать, пока всё нормализуется.3. Возвращение цвета волосМировая индустрия окрашивания волос приносит прибыль в размере 30 миллиардов долларов в год. Это очень много! И хотя многие люди меняют цвет волос по большей части в эстетических целях, некоторые хотят избавится таким образом от седины.Борьба со старением ведётся непрерывно, и многим это даётся нелегко. Но оказывается, есть лекарство, которое имеет неожиданный побочный эффект – поворачивает время вспять, по крайней мере, с точки зрения цвета волос.«Иматиниб» – это лекарство от рака, часто назначаемое больным лейкемией. Французские врачи были первыми, кто заметил его необычный побочный эффект: у горстки мужчин и женщин с сединой после примерно пяти месяцев приёма препарата волосы начали восстанавливать свой естественный цвет.Этот побочный эффект не является распространённым, и врачи не до конца понимают механизм его действия. Они предупреждают, что люди не должны принимать «Иматиниб» только потому, что они хотят избавиться от седых волос. У препарата существует множество других потенциальных побочных эффектов, включая тошноту и сердечную недостаточность.2. Ощущение надвигающейся гибелиХимическое соединение аденозин естественным образом содержится в клетках человека, тем не менее, его также используют в качестве лекарственного средства. Его можно использовать, среди прочего, для устранения наджелудочковой тахикардии и подготовки пациентов к кардиологическим стресс-тестам.Несмотря на то, что аденозин – это органическое соединение, которое содержится в организме человека, когда пациенты получают его внутривенно, оно может вызвать странные побочные эффекты. К ним относятся оцепенение и головокружение, а также ощущение надвигающейся гибели.Многие из тех, кто столкнулся с последним побочным эффектом, сообщили о непреодолимом чувстве безнадёжности. Всё, что они делали, казалось им бессмысленным, поскольку на горизонте маячили плохие события, которые были неизбежными.1. Более высокий уровень IQЧто такое йодированная соль? Это означает, что в соль был добавлен йод. Подобно фтору, добавляемому в воду для предотвращения кариеса, йод добавляют в соль для предотвращения дефицита йода.Это стало популярным в 1980-х годах, но делать так начали ещё в 1920-х годах, и результаты были поразительными. Известно, что дефицит йода вызывает проблемы с щитовидной железой и серьёзные врождённые дефекты. Одной из главных причин задержки развития и связанных с этим нарушений является дефицит йода.Исследования установили, что после того, как йодированная соль была введена в районы, где распространён дефицит йода, показатели IQ выросли по всем направлениям примерно на 15 пунктов. Целое поколение людей стало умнее благодаря йоду в соли!