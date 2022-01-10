10 ужасных токсинов, которые на самом деле приносят пользу людям

10. Рыба фугуУ иглобрюха есть ужасающий яд, называемый тетродотоксином. Если его съесть, он может убить с угрожающей скоростью. При этом не повредит ни одну из частей ваших внутренностей. Вместо этого он вызывает паралич. Тетродотоксин просто блокирует ваши нервы от взаимодействия друг с другом. Если они не могут этого делать, вы, соответственно, не сможете двинуться с места. Если ваши нервы не говорят друг другу, что пора вдохнуть, угадайте, что вы не сможете сделать? Страшно, правда? Смерть от паралича – это не тот путь, по которому хотелось бы пройти.К счастью, ученые обнаружили, что нервоблокирующие свойства могут использоваться в качестве обезболивающего, если пользоваться ими аккуратно. Пациентам, проходящим лечение от рака, давали обезболивающее с тетродотоксином. Иглобрюх помогает не только больным раком. Его яд, производимый естественным путем, показал себя многообещающим в помощи пациентам с целым рядом проблем. Доказано, что низкие дозы помогают избавиться от пристрастия к героину. Он использовался при анестезии и был изучен для помощи пациентам с определенными неврологическими расстройствами.9. КлещиКлещи – последние существа, которых можно считать полезными. Они кусаются, впиваются в вас и высасывают вашу кровь. Кому это нужно? Они даже плюют в вас. Серьезно. Клещи сначала кусают человека, а затем используют свою слюну с целью спрятаться, чтобы наша иммунная система не атаковала их. Она также препятствует сворачиванию крови и разносится кровотоком по всему организму. И какую болезнь влечет за собой – неизвестно. Поэтому вполне естественно, что большинство людей ненавидят клещей. Но не ученые. Они знают, что клещи могут быть маленькими помощниками.Тесты все еще проводятся, но, если у вас астма, возможно, в будущем ваше дыхание будет облегчено благодаря слюне клещей. Противовоспалительные составляющие слюны клеща, которые помогают ему питаться, также могут помочь вашим легким не страдать так сильно. Было показано, что содержащиеся в составе белки помогают при лечении рака.8. АктинииМорские анемоны – тихие и очень медлительные охотники. Невозможно не восхищаться красочными, похожими на цветы существами, которые появляются во время приливов. Конечно, на них приятно смотреть, но неприятно прикасаться. Эти маленькие волнистые «лепестки» на самом деле являются охотничьими орудиями, в которых находятся крошечные зазубрины, готовые схватить и ввести свой яд в вас или любую проплывающую мимо рыбу. Мелких существ токсин может убить, более крупных – просто парализует, так что анемон может спокойно покормиться.Сейчас ученые любят ядовитых существ и активно выясняют, как можно использовать токсины морского анемона. До сих пор они тестировали его применение у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как рассеянный склероз и артрит. И это только для одного типа токсина, который вырабатывает морской анемон. Некоторые исследования показали, что токсины этого существа также могут убивать раковые клетки. Ученые все еще выявляют новые белки в яде, которые могут оказать положительное влияние на людей.7. Огнебрюхая жабаСтранно думать, что люди смотрят на существо, которое считается ядовитым, и говорят: «Да, я хочу себе такого домашнего любимца». Огнебрюхие жабы – относительно привычные домашние животные в Соединенных Штатах, хотя токсин, покрывающий их кожу, может вызывать довольно болезненные эффекты. Чтобы нанести вам существенный вред, в ваше тело должно попасть большое количество яда, но токсин этой жабы может оказаться весьма неприятным. Если он попадет в глаза или на кожу, у вас может появиться крапивница или зуд. Кроме того, ваши веки могут опухнуть, а также появится боль, вызванная попаданием яда в глаза. Зачем нужно домашнее животное, которого нельзя обнимать? Непонятно, но, пожалуйста, не пытайтесь прижать к себе этих ярких жаб.Никто не хочет трогать лягушку, от которой чешется кожа. Но знаете, что еще не любит яд жабы? Опухоли. Опухоли не любят лягушачий яд, и было много положительных результатов в использовании токсинов для стабилизации и лечения самых разных видов рака. Компонент токсина, бомбезин, связывается с рецепторами некоторых опухолей, стабилизируя их. Так что не втирайте его в кожу, заставьте его атаковать эти неприятные опухоли.6. ТисМногие растения также разработали широкий спектр ядов, защищающих их от опасности быть съеденными. Тис – одно из таких растений. Листья тиса ядовиты, и многие невинные сельскохозяйственные животные стали жертвами соблазнительной зелени. Яд может вызвать рвоту или диарею, затрудненное дыхание и судороги. Другими словами, не кладите в рот случайные растения. Они могут дать отпор.Тис используется в химиотерапии для борьбы с раком. Было доказано, что коктейль из химических веществ, входящих в состав яда, помогает предотвратить образование новых раковых клеток. Одно дело – избавиться от существующих враждебных клеток, но всегда есть опасность, что рак может вернуться. Химические вещества в токсине тиса блокируют деление раковых клеток, тем самым не давая увеличиваться раковым опухолям в размерах. Тисы, хотя и ядовиты при неправильном использовании, играют важную роль в спасении жизней.5. ПчелыВсе мы знаем, что быть ужаленным пчелой – это не весело. Это больно, а для людей, страдающих аллергией, это может быть смертельно опасно. Но даже если у вас нет аллергии, существует предел того, сколько пчелиного яда вы можете принять, прежде чем маленькие охотники за цветами убьют вас. Мало кто думает, что укус пчелы может быть действительно ядовит. Обычно люди считают, что это просто больно из-за острого жала.Пчелы долгое время изучались на предмет их воздействия на здоровье. Было доказано, что свойства пчелиного яда помогают пациентам с артритом, волчанкой, радикулитом и болями в пояснице. Токсин также может помочь в борьбе с болезнью Лайма и ВИЧ. Этот список можно продолжить, но тот факт, что вы можете получить так называемую терапию пчелиным ядом, которая поможет с различными проблемами со здоровьем, поразителен. Конечно, если у вас уже есть аллергия, не просите врача ввести вам препарат. Это, вероятно, только усугубит ситуацию.4. Осенний крокусЕще одно растение, которое убивает, но лечит, как только ученые добираются до него. Колхицин – токсичный элемент крокуса осеннего (Colchicumautumnale). Употребление любой части этого красивого растения может вызвать сильную боль в животе и рвоту, которая может закончиться почечной недостаточностью, а также множеством других побочных эффектов. Эти цветы красивы, но их нельзя трогать.Лечебные свойства крокуса, которые мы, люди, нашли, использовались годами. Самый распространенный метод – помощь при подагре, одной из форм артрита. Изучая яд крокуса, ученые находят множество вариантов его использования в медицине. Одно из перспективных исследований – дерматология. На данный момент таких случаев немного, но различные методы лечения выходят на поверхность.3. Сладкий клеверНет, речь идет не о маленьких цветах на лужайке, которые вы срываете в надежде найти четырехлистное растение. Этот клевер более высокий, с желтыми цветками и, если оставить его слишком надолго,плесневеет и может отравить ваших животных. Плесень фактически превращает кумарин, содержащийся в доннике, вдикумарол, который является токсичным. Донник разжижает кровь и может вызвать анемию, учащенное сердцебиение и кровотечение. Мораль истории? Используйте донник только если он живой и свежий или полностью сухой и без плесени.Потому что донник, как известно, разжижает кровь. Он использовался для лечения различных проблем, связанных с нарушениями свертывания крови. Сладкий клевер используется для уменьшения варикозного расширения вен, геморроя и помощи при плохом кровообращении. Это также привело к появлению варфарина, используемого для лечения инсультов, сердечных заболеваний и тромбоза глубоких вен. Все эксперты предостерегают от использования засыхающих, заплесневелых листьев, так как тогда они становятся ядовитыми.2. КрылаткаКрылатки не только ядовиты для людей, но и опасны для всей экосистемы, в которой они живут. Эти красивые декоративные шипы на их спине предназначены не только для восхищения их внешним видом. Токсины внутри них поразят вашу нервную систему, если им представится такая возможность. Этот укол может вызвать отек, боль и даже паралич, если попадет к вам, а кто хочет испытать паралич при плавании в океане?Какими бы агрессивными ни были эти рыбы, их существование в природе полезно. Ученые нашли немало хорошего в их яде. Как и многие другие токсины из этого списка, яд крылатки оказывает многообещающее воздействие на раковые клетки. А природные антиоксиданты, содержащиеся в коктейле, могут помочь заменить некоторые синтетические вещества, которые в настоящее время содержатся в наших продуктах питания и лекарствах. Как и большинство исследований, изучение крылаток продолжается, и предстоит еще немало сделать, чтобы усовершенствовать использование этого сильнодействующего токсина.1. Огненные муравьиДаже у муравьев есть яд. Все виды несут ту или иную форму токсина. Не многие из них способны убить человека, но большинство из них могут причинить вред. Огненные муравьи жалят яростно и в большом количестве, оставляя вас с кучей болезненных и зудящих волдырей, которые могут воспалиться, если вы их поцарапаете. Если вам не посчастливилось иметь аллергию на укусы огненных муравьев, у вас могут быть симптомы, похожие на симптомы аллергии на пчел, включая анафилаксию.К счастью, наука находит способы заставить даже муравьиный яд работать на человечество. В частности, было показано, что яд огненных муравьев действует как противовоспалительное средство, и, в частности, его можно использовать при лечении аутоиммунного заболевания, называемого псориазом. Тесты все еще проводятся, но уже сейчас понятно, что этот токсин можно использовать во благо.