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15 самых сомнительных предметов ручной работы от людей, которым больше не стоит что-то делать своими руками

15 самых сомнительных предметов ручной работы от людей, которым больше не стоит что-то делать своими руками

Вы когда-нибудь пытались исправить или сделать вещи самостоятельно, и это вышло не так, как планировалось? Что ж, вы не одни такие. Для таких случаев даже существует сабреддит r / DiWHY, где люди делятся провалами ручной работы. И сегодня мы решили собрать некоторые самые странные из них.

1. Садоводство в машине, что может пойти не так

2. Попытка сделать маску для лица из бюстгальтера

3. Ангелочек из перчаток

4. Она одела трусики большого размера как топик

5. Сделал свитер из остатков валяного пуха и ворса

6. Поролоновый шкаф. Как же это глупо! Но с другой стороны, когда будет землетрясение, то ваш фарфор не будет дребезжать!

7. Фуу! Но зато, зимой сидеть не холодно

8. С помощью простых инструментов и небольшой краски вы тоже можете превратить старую, непригодную для использования дверь в уродливый, непригодный для использования стол

9. Возьмите горячий клей, крошечные игрушки младенцев и большое количество времени, и вы получите получите детское дерево

10. Самое *идеальное* место, чтобы хранить ножи

11. Зачем?

12. Простите, что?

13. Головы кукол на трубочках для питья. Это максимально странно

14. Ради *эстетики* испортили картины

15. Все стены в доме так покрашены. Такоеощущение, что кому-то не хватило бумаги в туалете

# Актуальные новости

По материалам: Юмор

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