18 забавных случаев, когда хозяева смотрели на своих любимцев и не могли понять, что не так с этими кошками

Если в доме есть кот, то он тут же становится главной достопримечательностью дома. Наблюдать за этими созданиями одно удовольствие. И не только из-за того, что они бывают милыми и грациозными. Коты частенько могут выкинуть что-нибудь эдакое: то заснут в позе, которая не снилась даже самым продвинутым йогам, то заберутся куда-то, где их не ждут. Хозяевам остаётся только смотреть на них, смеяться и думать, что не так с этими кошками?

И как он туда забрался?

Очень длинный кот

Главное, что удобно

Как называется эта поза?

У котов нет неудобных поз и мест для сна, у нас есть подборка, которая поможет вам в этом убедиться.

Он всегда пытается сбежать, когда мои маленькие кузены рядом

Дремлющий кот

Кот моей мамы частенько сидит вот так

Очень запутанный кот

Очень интересная поза

Даже котики качают пресс

Важно, чтобы у тебя был кто-то, кому ты можешь показать свою дурацкую сторону

Поскользнулся, пока пил из унитаза

Акробатка

Непревзойдённая гибкость

На задних лапах

Кот в сапогах

Кот, который одновременно сидит и стоит

Это выражение морды…

А ещё у нас есть подборка фотографий собак, у которых явно случился какой-то сбой в программе.