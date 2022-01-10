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Альпинисты случайно наткнулись на дом далеко в горах, где уже 80 лет живет семья без контакта с цивилизацией

Альпинисты случайно наткнулись на дом далеко в горах, где уже 80 лет живет семья без контакта с цивилизацией

Альпинисты обнаружили странное строение на горе. Это казалось не самым рациональным решением, ведь на такой высоте мало кто додумается построить себе жилище.

Специалисты добрались до строения, увидели, что оно выглядит как обычный жилой дом, и, постучались в дверь. Они были очень удивлены, ведь им открыли дверь.

Как выяснилось позже, владельцами здания оказалась семья, которая жила в этой глуши уже более восьми десятков лет.

Семейство Тишер являются собственниками участка, на котором расположился их дом уже практически столетия. Здесь воспитываются дети, кто-то остается жить здесь, другие же отправляются покорять цивилизацию.

Семья состоит из мужа и жены, десяти наследников. Пять из детей выросли и отправились покорять новую жизнь, другие де пребывают в доме родителей. Достаточно редка отец отправляется в небольшое поселение, где покупает все, что нужно для жизни.

У мужчины нет денег, но он ведет домашнее хозяйство, и обменивает шкуры, мясные продукты, овощи и фрукты на все, что нужно для существования.

Эти люди не нуждаются в продуктах, которые продаются в магазинах – всю пищу, они выращивают самостоятельно.

За время своего проживания в горной глуши, семейство практически не пользовалось благами цивилизации. Пищу пара готовит на костре. Они не нуждаются и в воде – это природный ресурс, который они берут из речки. В холодное время года в ход идет снег.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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Альпинисты случайно наткнулись на дом далеко в горах, где уже 80 лет живет семья без контакта с цивилизацией
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