Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики

40-летняя актриса Анастасия Макеева поделилась фото в естественном виде и призналась, что принимает себя такой, какая есть. Анастасия Макеева утверждает, что сейчас счастлива как никогда: у нее есть любимый муж, 17-летний пасынок, который в ней души не чает, и работа, приносящая доход и удовлетворение. Устраивает артистку и ее внешность, поэтому она может позволить себе публиковать в Instagram снимки без макияжа и фотошопа. Такие кадры как раз появились на странице Макеевой после многочисленных просьб ее подписчиков. Звезда мюзиклов сделала «селфи» в машине по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. Вместе с мужем Романом Мальковым и его сыном Анастасия провела в городе на Неве несколько дней, участвуя в восьми спектаклях подряд, но даже напряженная работа не сказалась на лице знаменитости.Анастасия Макеева «Довольная и даже не уставшая, что странно 👌😜 Вами долгожданное фото 😂✊без косметики и фильтров (только остаточек от стрелочек татуаж).Мне 40 и я люблю своё тело и своё лицо я кайфую от себя и принимаю себя такой, какая я есть», — похвасталась Макеева.Анастасия Макеева с пасынком Подписчики поспешили восхититься прекрасной внешностью артистки и похвалили ее за смелость. «Настя, вы шикарная женщина 😍 вам всего лишь 20 😍», «Красотка и без фильтра и без косметики🔥❤️👏», «Анастасия выглядите блистательно и шикарно даже без косметики. Вы красавица!!!👏», «Так даже лучше. Лицо проще и роднее», — написали Макеевой в комментариях. Напомним, важные перемены в жизни Анастасии произошли еще конце 2020 года. Именно тогда она встретила Малькова, с которым вскоре закрутила роман, заставив мужчину оставить жену и троих детей, живущих в Словении. А в мае 2021 года артистка вышла за избранника замуж: они зарегистрировали брак в Москве, а свадьбу и венчание провели в Крыму.