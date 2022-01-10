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Бандл Assassin’s Creed Valhalla + Odyssey + Origins на Xbox можно купить за $7 вместо $160

Бандл Assassin’s Creed Valhalla + Odyssey + Origins на Xbox можно купить за $7 вместо $160


В Microsoft Store сейчас есть возможность купить по цене в $7 набор из трех игр серии Assassin’s Creed. Бандл, который в российской версии Microsoft Store называется Assassin’s Creed — набор «Мифология» (включает в себя Assassin’s Creed Valhalla + Odyssey + Origins) и стоит $159,99, сейчас продается в Тайвани за 200 новых тайваньских долларов (это около $7).

Покупку можно совершить через Microsoft Store в Тайвани — ниже дана прямая ссылка на магазин. Чтобы совершить покупку, потребуется использовать подарочную карту соответствующего региона — в сети можно найти множество инструкций на счет того, каким образом приобрести игру в другом регионе, а после активировать ее у себя на аккаунте.

Assassin’s Creed® Bundle: Assassin’s Creed® Valhalla, Assassin’s Creed® Odyssey, and Assassin’s Creed® Origins

Включает 3 знаменитые игры: Assassin’s Creed® Вальгалла, Assassin’s Creed® Одиссея и Assassin’s Creed® Истоки.
Перейти в Microsoft Store

Отметим, что такая стоимость — это явная ошибка, и, вероятно, в ближайшее время она будет исправлена.

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По материалам: newxboxone

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