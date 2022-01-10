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Bloomberg оценил состояние Чанпэна Чжао в $96 млрд

Bloomberg оценил состояние Чанпэна Чжао в $96 млрд


Состояние основателя и CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао составляет $96 млрд, сообщает Bloomberg.


Оценка издания основана на стоимости Binance, в которой Чжао предположительно владеет долей в 90%. В расчетах не учтены принадлежащие ему цифровые активы.


Даже при таком раскладе Чжао оказался богаче индийского магната Мукеша Амбани и приблизился к сооснователям технологических гигантов, включая Марка Цукерберга, Ларри Пейджа и Сергея Брина.


Согласно Bloomberg, за 2021 год Binance получила около $20 млрд дохода. Это примерно в пять раз больше прогнозируемого показателя крупнейшей американской криптобиржи Coinbase — публично торгуемой компании стоимостью $50 млрд.


Binance лидирует по суточному объему торгов как на спотовом, так и на рынке деривативов. Ее торговые объемы превышают совокупный показатель следующих за ней четырех крупнейших бирж.



Суточные объемы торгов. Данные: Bloomberg.

В Binance оспорили точность оценок Bloomberg стоимости компании и состояния ее основателя.


"Криптовалюты все еще находятся на стадии роста. Они подвержены высокой волатильности. Любое число, которое вы услышите в один день будет отличаться от того, что услышите на следующий", — заявили в Binance.


Ранее Чжао отказался комментировать размер своего состояния.


"Меня не волнуют богатство, деньги, рейтинги", — заявил он изданию.


Напомним, в ноябре 2021 года журналисты China Caijing оценили состояние Чжао в $90 млрд, исходя из предположения, что ему принадлежит доля 30% в Binance. 


В марте китайский исследовательский институт Hurun представил рейтинг криптомиллиардеров по итогам 2020 года. Благосостояние Чжао оценили в $8 млрд — он уступил только главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду ($10 млрд) и CEO Coinbase Брайану Армстронгу ($11,5 млрд).

# Экономика

По материалам: ForkLog

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