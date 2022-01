Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев

Некоммерческая организация Cardano Foundation достигла цели в один миллион посаженных деревьев в рамках экологического проекта Cardano Forest с использованием токена ADA.

What an achievement! The #CardanoForest is 100% funded, we’ve reached the 1 million trees milestone. The success of this first Cardano Global Impact Challenge for the Cardano Ecosystem truly shows the power of our community.