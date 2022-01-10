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Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев

Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев


Некоммерческая организация Cardano Foundation достигла цели в один миллион посаженных деревьев в рамках экологического проекта Cardano Forest с использованием токена ADA.



"Cardano Forest профинансирован на 100%, мы достигли рубежа в миллион деревьев. Успех инициативы действительно демонстрирует силу сообщества Cardano", — написал CEO организации Фредерик Грегаард.   


Экологическую инициативу Cardano Foundation реализует совместно со стартапом Veritree. Пользователи обменивают ADA на токены TREE, каждый из которых равен одному дереву. Минимальная сумма пожертвований составляет 15 ADA, потолок не ограничен.


Токены можно обменять на NFT в определенные "дни погашения". Уровень редкости цифровых коллекционных предметов зависит от внесенной суммы, всего предусмотрено девять градаций.


По данным Veritree, максимальная сумма пожертвования на момент написания составляет 100 000 ADA (~$111 000).


Данные: Veritree.

"Cardano Forest поддержит деятельность по рекультивации земель и развитию местной экосистемы в Момбасе, Кения. Все посаженные деревья будут записываться в блокчейн Cardano для повышения прозрачности и служить публичным доказательством деятельности проекта", — отметил Грегаард.


https://forklog.com/chto-takoe-cardano/

Напомним, ранее глава стоящей за разработкой Cardano компании IOHK Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития платформы в 2022 году.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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